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  4. Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelenebilir

Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelenebilir

04.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelenebilir

DC sinematik evreninin en trend karakterlerinden Wonder Woman beyaz perde için gün sayıyor. İşte Wonder Woman 1984 ile ilgili son detaylar.

İlk filmi ile başarılı bir çizgi yakalayan Wonder Woman bir kez daha izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Fakat bu sayım tam bitmek üzereyken bir kez daha uzuyor. Nitekim daha çok uzamaya da devam edecek gibi görünüyor.

Her şeyi bir kenara bırakırsak DC sinematik evreninin başlamadan bittiğini söylemek çok da yanlış bir ifade olmayacaktır. Zira şu anda DC ve Warner Bros bu evreni farklı bir yörüngeye oturtmak için yoğun çaba sarf ediyor. Muhtemelen şekillendirilecek olan yeni evrende Superman ve Batman rolleri değişecek.

Wonder Woman, Aquaman, Flash ve Shazam karakterleri ise yoluna aynı isimlerle devam edecek. En azından şimdilik verilen mesajlar bu yönde diyebiliriz.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ERTELENMİŞTİ

DC ve Warner Bros. şu anda yeni Wonder Woman filminin çekimlerini tamamladı. Film yaz aylarında vizyona girecekti lakin koronavirüs süreci yüzünden ertelendi. Şimdi ise bir erteleme daha söz konusu olabilir.

Normal şartlarda Wonder Woman’ın yeni filmi 2 Ekim’de vizyona girecekti. Fakat şu anda pek de normal şartlarda olduğumuz söylenemez. Malum süreçten ötürü pek çok film yapımcısı vizyon tarihlerini erteliyor.

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Şimdilik sinema salonlarının açık olduğu ülke sayısı hayli kısıtlı. Ayrıca ABD, Çin ve Hindistan gibi kalabalık ülkelerde hala sinemalar kapalı. Doğal olarak böyle bir ortamda hiçbir yapımcı filmini gösterime sokmaya sıcak bakmıyor.

Warner Bros CEO’su Ann Sarnoff da konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Sarnoff şu anda herhangi bir erteleme kararının söz konusu olmadığını fakat bu konuyu değerlendirdiklerini belirtti. Görünen o ki Wonder Woman’ın yeni filmi de yakın zamanda ertelenebilir.

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