Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelenebilir

İlk filmi ile başarılı bir çizgi yakalayan Wonder Woman bir kez daha izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Fakat bu sayım tam bitmek üzereyken bir kez daha uzuyor. Nitekim daha çok uzamaya da devam edecek gibi görünüyor.

Her şeyi bir kenara bırakırsak DC sinematik evreninin başlamadan bittiğini söylemek çok da yanlış bir ifade olmayacaktır. Zira şu anda DC ve Warner Bros bu evreni farklı bir yörüngeye oturtmak için yoğun çaba sarf ediyor. Muhtemelen şekillendirilecek olan yeni evrende Superman ve Batman rolleri değişecek.

Wonder Woman, Aquaman, Flash ve Shazam karakterleri ise yoluna aynı isimlerle devam edecek. En azından şimdilik verilen mesajlar bu yönde diyebiliriz.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ERTELENMİŞTİ

DC ve Warner Bros. şu anda yeni Wonder Woman filminin çekimlerini tamamladı. Film yaz aylarında vizyona girecekti lakin koronavirüs süreci yüzünden ertelendi. Şimdi ise bir erteleme daha söz konusu olabilir.

Normal şartlarda Wonder Woman’ın yeni filmi 2 Ekim’de vizyona girecekti. Fakat şu anda pek de normal şartlarda olduğumuz söylenemez. Malum süreçten ötürü pek çok film yapımcısı vizyon tarihlerini erteliyor.