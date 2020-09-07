World of Warcraft Shadowlands’in yeni videosu Maldraxxus

İkinci bölüm, her biri Shadowlands’in ordularını kontrol etmeyi amaçlayan Maldraxxus’un beş büyük hanesi arasındaki çekişmeyi konu alıyor. Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi.
Oldukça popüler çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft’ın yeni genişleme paketi Shadowlands 27 Ekim’de sizlerle. Azeroth’un parçalanmış gökyüzünün ötesinde sonsuz ahiretlerin yer aldığı bir diyar olan Shadowlands yatıyor. Fani ruhlar burada geçmişleriyle hesaplaşıyor, yeni amaçlar keşfediyor ya da ebedi bir ıstırapla karşı karşıya kalıyor. Blizzard Entertainment’ın büyük beğeni toplayan devasa çevrimiçi rol yapma oyununun sekizinci genişleme paketi olan World of Warcraft: Shadowlands‘ın 27 Ekim tarihindeki çıkışıyla birlikte Horde ve Alliance’ın kahramanları, öteki dünyada kendi kaderlerini şekillendirecek.
World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara pek çok farklı sürüm arasından kendilerine uygun bir seçim yapma şansı sunuyor:
Shadowlands Temel Sürüm (yalnızca dijital), genişleme paketini içeriyor ve oyunculara öncekilere kıyasla daha hesaplı bir giriş seviyesi deneyimi sunuyor.
Shadowlands Kahraman Sürümü (yalnızca dijital), genişleme paketinin yanı sıra şunları içeriyor: Oyunculara çıkış döneminde Shadowlands‘e hazır olma şansı sunacak bir karakter takviyesi ve tamamlandığında Vestments of the Eternal Traveler transmog setini kazandıran yeni bir görev serisini açan Ensorcelled Everwyrm bineği.
Shadowlands Epik Sürüm (yalnızca dijital), Kahraman Sürümü’ndeki tüm içeriklere ek olarak Anima Wyrmling yoldaşını, Wraithchill kozmetik silah efektini, özel bir görsel efekte sahip Eternal Traveler’s Hearthstone’u ve 30 günlük oyun süresini içeriyor.
Shadowlands Koleksiyon Sürümü (sadece perakende), Epik Sürüm’deki tüm içerikleri kapsayan bu sınırlı üretim kutulu set ayrıca fiziksel dünyayı süsleyecek şu içeriklerle geliyor: Ahitlerin sembollerini taşıyan dört rozet, Icecrown’un üstündeki parçalanmış gökyüzünü gözler önüne seren bir fare altlığı, sert kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı ve Shadowlands müzik albümünü indirmekte kullanabileceğiniz bir kod. Koleksiyon Sürümü’nün 13 Ekim 2020’de perakendecilere gönderilmeye başlanması planlanıyor.
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