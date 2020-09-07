World of Warcraft Shadowlands’in yeni videosu Maldraxxus

İkinci bölüm, her biri Shadowlands’in ordularını kontrol etmeyi amaçlayan Maldraxxus’un beş büyük hanesi arasındaki çekişmeyi konu alıyor. Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi.

Oldukça popüler çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft’ın yeni genişleme paketi Shadowlands 27 Ekim’de sizlerle. Azeroth’un parçalanmış gökyüzünün ötesinde sonsuz ahiretlerin yer aldığı bir diyar olan Shadowlands yatıyor. Fani ruhlar burada geçmişleriyle hesaplaşıyor, yeni amaçlar keşfediyor ya da ebedi bir ıstırapla karşı karşıya kalıyor. Blizzard Entertainment’ın büyük beğeni toplayan devasa çevrimiçi rol yapma oyununun sekizinci genişleme paketi olan World of Warcraft: Shadowlands‘ın 27 Ekim tarihindeki çıkışıyla birlikte Horde ve Alliance’ın kahramanları, öteki dünyada kendi kaderlerini şekillendirecek.

World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara pek çok farklı sürüm arasından kendilerine uygun bir seçim yapma şansı sunuyor: