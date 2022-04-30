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WPS düğmesine basınca ne olur? Modemde WPS tuşuna basmak ne işe yarar?

29.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WPS tuşu sayesinde şifre kullanmadan hızlı bir şekilde internet erişimi sağlamak mümkündür. WPS düğmesine bastığınız andan itibaren hızlı ve şifresiz erişiminiz aktif olur. Kapatmak istediğinizde de yine aynı şekilde tuşa basmanız ve gerekli kontrolleri yapmanız yeterlidir. Peki, WPS düğmesine basınca ne olur, WPS tuşu ne işe yarar?

WPS düğmesine basınca ne olur? Modemde WPS tuşuna basmak ne işe yarar?

İçindekiler

  • WPS Düğmesine Basınca Ne Olur?
  • WPS Açık Olmalı mı?
  • WPS Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

İnternet, yaşamımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle kablosuz ağlar sayesinde birçok kolaylık sağlanıyor. Ancak, kablosuz ağların kolaylıklarının yanı sıra internet güvenliği sorunu da ön plana çıkıyor.

WPS, korumalı kablosuz kurulumu ifade ediyor. WPS, kullanıcıların kablosuz ağ üzerinden güvenli bir şekilde internete bağlanmasını sağlayan bir sistemdir.

WPS birkaç yolla devreye girer. Bunlardan biri de WPS düğmesidir. Kullanılan modemde bu destek varsa özelliği aktif etmek için WPS düğmesine basmak gerekir.

WPS tuşuna basmakla birlikte şifresiz internet erişimi sağlanmaya başlar. Bazı modellerde bir kez basmak yeterli olurken bazı modellerde ise birkaç saniye boyunca tuşa basmak gerekebilir. Düğmeye bastığınız andan itibaren WPS ışığı yanıp sönmeye başlar. Sonrasında ise cihazınızdan bağlanmak istediğiniz kablosuz ağa şifresiz bağlanabilirsiniz.

WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?

WPS Düğmesine Basınca Ne Olur?

WPS, kablosuz özellikli cihazları bir kablosuz ağa kolayca bağlamaya yarayan güvenlik standardıdır. WPS’nin temek fikri, yönlendirici üzerindeki bir tuşa ve cihazdaki bir düğmeye basıldığı zaman her iki öğenin de otomatik bir şekilde eşleşmesini sağlamaktır.

WPS’nin aktif olması için PIN kodu ya da WPS butonu kullanmak gerekir. WPS düğmesine bastıktan sonra cihazınız bağlanmak istediğiniz kablosuz ağa bağlanır. Üstelik şifre kullanmanıza da gerek kalmaz. Bazı durumlarda hemen aktif olmayabilir ve bir süre boyunca tuşa basmanız gerekebilir. Bu durum geçicidir ve bir süre sonra modeminizde WPS aktif olur.

WPS Açık Olmalı mı?

Şifresiz bir şekilde internet ağına bağlanmayı mümkün kılan WPS’nin bu güvenlik açığından korunduğunuza emin olabilmek için WPS’nin kapalı olduğundan mutlaka emin olmalısınız. Aksi takdirde güvenlik açığından sızan kötü niyetli kişiler şifrelerinize ulaşabilir ve ağınızı kullanabilir. WPS destekli cihaz kullanırken, ağınıza normal Wi-Fi bağlantısı üzerinden bağlı olduğunuzu kontrol etmelisiniz.

WPS Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Modem üzerinde yer alan WPS tuşu kullanılarak WPS kolay bir şekilde kapatılabilir. Ancak bazen tuşa basarak kapattığınızı düşünürken hala aktif olduğu gözünüzden kaçabilir. Bu durumu anlayabilmek için farklı bir cihaz ile Wi-Fi ağınıza bağlanmayı denemelisiniz.

Güvenlik amacıyla sizden WPA şifresi isteniyorsa WPS kapalı demektir. WPS şifresi soruluyorsa, WPS özelliğinin hala açık olduğundan bahsedilebilir.

WPS’yi devre dışı bırakabilmek için yönlendirici üreticisine göre farklı prosedürler uygulanır.

WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?


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Anahtar Kelimeler:
internet
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