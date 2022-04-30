WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?

İnternet ağının kablosuz kurulumunun korunması WPS olarak ifade edilir. Günümüz teknolojisinde kablosuz ağ kullanıcı sayısı gitgide artıyor. Bu durum da kablosuz ağ üzerinden güvenli bir şekilde internete bağlanmayı oldukça önemli bir hale getiriyor. Bunun için devreye WPS giriyor. WPS, router ile diğer cihazların kablosuz bir şekilde bağlantısının sağlanması olarak da ifade edilebilir. Bu sebeple WPS güvenlikli bir ağ oluşturmak için önemli bir göreve sahiptir. Oluşturulan bu ağlara da erişim sağlamayı mümkün kılar.

WPS güvenliğinin aktif olduğu herhangi bir modem ile modem WPS bağlantısı yapmak için sadece şifre ile yeterli değildir. Bu ağa bağlanmanın farklı yolları da bulunur. Bunlardan ilki PIN yöntemi ile bağlanma şeklidir. Bir başka yol ise NFC özelliğidir. Diğer bir yöntem de WPS düğmesidir. Kullanılan modemde bu destek varsa WPS düğmesine basılması yeterlidir.

WPS Nedir?

Wi-Fi protected setup’ın kısaltması WPS, korumalı kablosuz kurulum anlamına gelir. WPS sayesinde özellikle ev internet kullanıcıları kablosuz ağ üzerinden güvenli bir şekilde internete bağlanma imkanına sahip olabiliyor.

Başka bir ifade ile açıklamak gerekirse, router ile diğer cihazların kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan sisteme verilen addır. WPS sayesinde yüksek güvenlikli bir ağ meydana getirilir. Oluşturulan bu ağa erişim de güvenle sağlanabilir.

WPS kilidi açma tek tuşla sağlanabilir. Tek dokunuşla otomatik olarak bağlanabilir ve herhangi bir ağa kolayca bağlandıktan sonra dilediğiniz zaman bağlantısını kesebilirsiniz.

WPS PIN Nedir?

PIN yöntemi ile bağlanma şekline WPS PIN denir. Bu PIN 8 haneden meydana gelir. WPS destekli modemlerde arka yüzeyde yer alır. Bir cihaz aracılığı ile ağa bağlanmak isteyen kişinin bu 8 haneli PIN'i girmesi gerekir. 3 kez üst üste yanlış girerse, modem 60 saniye bekletir. Kullanıcı modemin bu özelliği sayesinde rahatlıkla kablosuz ayarlarını yapabilir.

WPS Wi-Fi korumalı kurulum anlamına gelir. Özellikle ev kullanıcıları için kablosuz ağın güvenliğini kolayca sağladığı için düşünülmüştür.

WPS Nasıl Kullanılır?

WPS kullanımında aktif bir güvenliğe sahip olan herhangi bir modeme şifre ile bağlanmak yeterli değildir. Bu ağa bağlanabilmenin birden fazla yolu olması da önemli bir avantajdır.

Bağlanma yöntemlerinden biri PIN yöntemi olarak bilinir. PIN 8 haneden oluşur ve WPS destekli modemlerde arka yüzeyde yer alır. Böylece bir ağa ya da cihaza bağlanmak gerektiği zaman modemin arka yüzünde yer alan 8 haneli PIN’in girilmesi gerekir.

WPS kullanımın bir diğer yöntemi NFC’dir. NFC destekli modem cihaz dayesinde gereken ayarlar yapılır ve modem ile cihazı birbirine dokundurarak rahatça internete bağlanılır.

Bir diğer yöntem ise WPS düğmesidir. Bu işlem modemin modeline göre değişir. Bazı modellerde düğmeye bir kez basmak yeterli oluyorken, bazı modellerde de birkaç saniye basılı tutmak gerekebilir.

WPS Ne İşe Yarar?

WPS, Wi-fi Protected Setup, Türkçeye korumalı kablosuz kurulum olarak geçmiştir. WPS, kablosuz modemler ile cihazlar arasında güvenli ve hızlı bir teknolojidir. Bu özellikten yalnız WPA Personal ya da WPA2 Personal güvenliğini kullanan kablosuz ağlar yararlanabilir. Web ile şifrelenen cihazlar bu özelliği kullanamaz.

WPS, Wi-Fi Alliance tarafından geliştirilmiş kullanışlı bir teknolojidir. WPS’in çıkış amacı, kablosuz ağa bağlanmak isteyen ev kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmaktır. Ev kullanıcıları bu sayede ağa çok hızlı bir şekilde bağlanabilir.

Telefonda WPS Açma Kapatma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüzde WPS fonksiyonu oldukça fazla telefon tarafından destekleniyor. Bunun temel amacı ise bu teknolojiye uygun aygıtlar arasında kablosuz ağa bağlantı işlemini basit hale getirmektir.

Wi-Fi ağ kontrol butonu sayesinde WPS standardını destekleyen aygıtlar ile hızlı bir şekilde internet ağına bağlanma imkanına sahipsiniz. Bu butona kısa süreli bastığınız zaman WPS özelliği devreye girer. Dilediğiniz zaman kapatmak için ise aynı tuşa basmanız yeterlidir.



