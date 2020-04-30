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İkonik kule ziyarete açıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinin simgesi olan Sarı Turna Kulesi, koronavirüs salgınının ardından yeniden kapılarını ziyarete açtı.

İkonik kule ziyarete açıldı!

Koronavirüs salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde hayat normale dönmeye devam ederken turistlerin ilgi odağı olan Sarı Turna Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

Yetkililer, Çin'in geleneksel mimarisini yansıtan kulenin 08.30-17.00 arasında ziyarete açık olduğunu belirterek günlük 5 bin 400 ziyaretçi sayısı ile sınırlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin ateşinin ölçüleceği belirtildi.

Hubei eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı tarafından yapılan açıklamada, salgının etkisini azaltmasıyla 266 önemli turistik cazibe merkezinin yeniden açıldığını bildirdi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini bildirmişti.

ÇİN'DE 2 HAFTADIR ÖLÜM YOK

Çin ana karasında dün 22 Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Vakalardan 21'inin yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Ülkede önceki gün 3'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 6 vaka kaydedilmişti. Çin ana karasındaki teyitli vaka sayısı 82 bin 858'e yükselirken, salgın nedeniyle şu ana kadar 4 bin 633 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin'de Covid-19 salgınında 14 gündür can kaybı bildirilmedi.

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