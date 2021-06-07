WWDC 2021'e artık saatler kaldı! Apple'dan bu akşam neler bekleniyor?

Apple, WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) için ayrı bir önem gösteriyor. Çünkü Cupertinolu teknoloji devi, donanımlarının dışında son sürüm yazılımlarını WWDC etkinliklerinde geliştiricilere ve tüm kullanıcılara tanıtıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl düzenlenen ve çevrim içi düzenlenen ilk WWDC olan WWDC 2020'de iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur ve WatchOS 7 gibi yazılım sürümlerine yakından baktık. Peki bu akşam düzenlenecek WWDC 2021 kapsamındaki etkinlikte neler göreceğiz? Neler göreceğimiz hakkında bilgiler vermeden önce, aşağıda yer alan tüm bilgilerin söylentilere dayanarak derlendiğini vurgulayalım. O zaman lafı fazla uzatmadan başlayalım. iOS 15 VE iPADOS 15 Şüphesiz ki bir WWDC etkinliğinde Apple'ın tanıtma ihtimalinin en yüksek olduğu yazılım iPhone işletim sisteminin yani iOS'un yeni sürümüdür. Nitekim görünüşe bakılırsa bu akşam start alacak WWDC 2021'de de bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Bu akşam Apple'ın iOS 15'i ve iPad işletim sistemi iPadOS 15'i tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl iOS 15 ve iPadOS 15 hakkında fazla sızıntı yapılmasa da bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler ise şöyle:

Bildirim Güncellemeleri: İddialara göre yeni yazılım sürümünde iPhone ve iPad kullanıcıları durumlarına göre bildirim tercihlerini ayarlayabilecek. Örneğin uyanıksanız iPhone'unuzu sesli bildirimler gönderecek şekilde, uyurken ise sessize alacak şekilde ayarlayabileceksiniz. iMessage: Apple WWDC 2021 için hazırladığı görsellerde özellikle mesajlaşmaya ilişkin bazı ipuçları saklıyor gibi görünüyor. Bu yüzden Apple'ın WhatsApp gibi diğer mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet edebilmek adına iMessage'ı daha da 'sosyalleştireceği' düşünülüyor. Bunlar mesajları geri alma, mesajları okunmadı olarak işaretle gibi bazı küçük özellikler olabilir. Gizlilik iyileştirmeleri: Apple, gizlilik konusunda Uygulama Takibi Şeffaflığı adımı atarak denetimi bir nevi kullanıcılara verdi. Şimdi ise Apple'ın hangi uygulamaların kullanıcılardan sessizce veri topladığını göstermek için iOS 15 ve iPadOS 15'e bir menü ekleyeceği söylentisi var. Gıda Takibi: Bu özellik, bir süredir konuşuluyor. Söylentilere göre Apple Sağlık uygulamasına yeni bir gıda izleme özelliği eklemeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların tükettikleri gıdaları kaydedebileceği, beslenme ile alakalı verilerini kontrol edebileceği ve kalori takibi yapabileceği söyleniyor. Fakat kullanıcıların bilgileri manuel olarak girip girmeyeceği bilinmiyor. Elbette özelliğin geleceği hakkında kesin bir bilgi de söz konusu değil, ancak bekleniyor.

Arayüz Güncellemeleri:Apple'ın çok büyük arayüz değişiklikleri yapmayacağı, bazı küçük arayüz değişiklikleri yapacağı iddia ediliyor. Ayrıca iPhone'daki karanlık modun renklerinde ve kilit ekranında bazı küçük değişiklikler yapılacağı söylentisi de mevcut. İddialara göre Apple, Safari iyileştirmeleri, Memoji yenilikleri, çeşitli yatıştırıcı seslerin yer aldığı Arka Plan Sesleri özelliği gibi dikkat çekici bazı detaylarla sahneye çıkacak. Ayrıca Apple'ın iPad için kullanıcıların herhangi bir yere widget yerleştirmesine izin verecek yeni bir Ana Ekran üzerinde çalıştığı da vurgulanıyor. iOS 15'in özellikleri sızdırıldı! iPhone'lara hangi özellikler gelecek? MACOS 12 MacOS 12 için bilinenler de oldukça az. Yeni sürümün isminin ise Mammoth, Monterey ve Skyline'dan biri olması ise muhtemel. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. WATCHOS 8 WatchOS 8'in ne içereceği şu anda bilinmiyor. Ancak iOS 15'teki bazı özellikler, doğal olarak WatchOS'u da etkileyecek. Apple belki Apple Watch'ların iPhone'lardan daha da bağımsız bir şekilde hareket etmesi için yeni özellikler duyurabilir.

TVOS 15 TvOS sürümleri, yeni iOS sürümlerine her zaman eşlik ediyor. TvOS 15 hakkında pek bir şey duymasak da, önceki günlerde Apple'ın iş ilanı ile HomeOS adı gündeme gelmişti. Bu yüzden hem HomePod hem de Apple TV cihazlarında çalışan TvOS'un HomeOS olarak yeniden adlandırılabileceği konuşuluyor. Daha önce Apple'ın ekranlı bir HomePod modeli üretebileceği iddia edilmişti. Belki de HomeOS işletim sistemi, bu gibi cihazlara özel bir işletim sistemi olarak gelecekte karşımıza çıkabilir. APPLE SILICON (APPLE M2 VEYA M1X) Biraz da donanım konuşalım. Hatırlarsanız Apple, WWDC 2020'de ARM tabanlı Apple Silicon ailesine geçeceğinin duyurusunu yapmıştı. Kasım ayında ise Apple'ın Apple Silicon ailesine mensup ilk işlemcisi Apple M1 ile gelen Mac Mini, MacBook Pro ve MacBook Air modelleri ile karşılaşmıştık. Apple nisan ayında ise Apple M1 çipini yeni iMac'e ve iPad Pro'ya taşıdı. Şimdi ise anlaşılan o ki bu işlemciyi güncellemenin vakti geldi. İddialara göre, yeni nesil Apple Silicon işlemcileri yapım aşamasında. Apple'ın MacBook Pro modelleri için 10 çekirdekli işlemciler üzerinde çalıştığı söylenirken, işlemcilerin sekiz yüksek performanslı çekirdek ile iki enerji tasarruflu çekirdeğin yanı sıra 16 veya 32 çekirdekli GPU seçenekleri ile ve 64 GB'a kadar RAM desteği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın üst düzey işlemci olarak karşımıza çıkacak, muhtemelen gelecekteki Mac Pro'da kullanacak işlemciler üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Apple yeni işlemcileri hakkındaki tüm bu bilgileri bu akşamki etkinlikte paylaşabilir.