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Xbox'ın eski yöneticisi PlayStation 5 fiyatına açıklık getirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

PlayStation 5 fiyatı için Xbox eski yöneticilerinden biri olan Albert Penello açıklamalar yaptı. Oyun konsolu PlayStation 5'in en büyük rakibi Xbox'ta yıllarca yöneticilik yapmış olan Albert Penello'ın söylediklerine göre PS5 sanıldığı kadar pahalı olmayacak.

Xbox'ın eski yöneticisi PlayStation 5 fiyatına açıklık getirdi!

PlayStation 5 hakkındaki iddialar durulmuyor. Böylece oyun konsolu gündemden de düşmüyor. Bunda Sony'nin de katkısı çok büyük. Zira, firma PlayStation 5 tanıtımında oyun konsolunun fiyatını açıklamadı. Bu da insanların merakını daha da arttırdı ve insanlar PlayStation 5 fiyatını dilinden düşürmedi, düşürmüyorlar da. Onların bu merakını bir nebze de olsa giderecek bir isim Twitter'da karşımıza çıktı. O isim PlayStation 5'in rakibi olan Xbox'ta yıllarca yöneticilik yapmış, Electronic Arts ve SEGA gibi firmalarda yer almış olan Albert Penello'nun ta kendisi.

'DAHA PAHALI OLMASI İMKANSIZ'

PlayStation 5 tanıtımı öncesi Amazon Birleşik Krallık web sitesi, PlayStation 5'i 599 pound'tan listelemişti hatırlarsanız. Bu haberi Twitter'da bir kullanıcı paylaştı ve ''Söylentiler 600 pound'tan çıkacağını gösteriyor'' dedi. Bu tweet'e Xbox eski yöneticisi yanıt verdi. Yanıtında ''Asla asla deme sözüne inanıyorum. Ancak asla demek zorundayım.'' diyen Albert Penello, PlayStation 5'in 499 dolardan fazla olmasının imkansız olduğunu söyledi.

SONY PLAYSTATİON 5 FİYATI İÇİN SESSİZ

Albert Penello, böylece Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun önceki PS'lerden de pahalı olmayacağını iddia etti. Ancak bunu henüz kanıtlayamadı. Sadece PlayStation 5 fiyatına dair iddialara bir yenisini daha eklenmiş oldu. Sony ise PlayStation 5 fiyatı için sadece çalışmalara devam ediyoruz demekte ısrarcı.

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