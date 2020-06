Xbox'ın eski yöneticisi PlayStation 5 fiyatına açıklık getirdi!

PlayStation 5 hakkındaki iddialar durulmuyor. Böylece oyun konsolu gündemden de düşmüyor. Bunda Sony'nin de katkısı çok büyük. Zira, firma PlayStation 5 tanıtımında oyun konsolunun fiyatını açıklamadı. Bu da insanların merakını daha da arttırdı ve insanlar PlayStation 5 fiyatını dilinden düşürmedi, düşürmüyorlar da. Onların bu merakını bir nebze de olsa giderecek bir isim Twitter'da karşımıza çıktı. O isim PlayStation 5'in rakibi olan Xbox'ta yıllarca yöneticilik yapmış, Electronic Arts ve SEGA gibi firmalarda yer almış olan Albert Penello'nun ta kendisi.

PlayStation 5 tanıtımı öncesi Amazon Birleşik Krallık web sitesi, PlayStation 5'i 599 pound'tan listelemişti hatırlarsanız. Bu haberi Twitter'da bir kullanıcı paylaştı ve ''Söylentiler 600 pound'tan çıkacağını gösteriyor'' dedi. Bu tweet'e Xbox eski yöneticisi yanıt verdi. Yanıtında ''Asla asla deme sözüne inanıyorum. Ancak asla demek zorundayım.'' diyen Albert Penello, PlayStation 5'in 499 dolardan fazla olmasının imkansız olduğunu söyledi.

I believe in the saying "never say never"



But I gotta say never. No way this console is over $499.