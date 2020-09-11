HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox Series V: Microsoft üçüncü bir oyun konsolu daha mı üretecek?

Xbox Series V: Microsoft üçüncü bir oyun konsolu daha mı üretecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Series V adında üçüncü bir oyun konsolu tanıtabilir. Bu iddianın Xbox duyumcusu Idle Sloth. Sloth, Xbox Series V adındaki yeni oyun konsolunun fotoğrafını dahi paylaştı. Peki Xbox Series V nasıl görünüyor? Xbox Series V özellikleri ile neler sunuyor?

Xbox Series V: Microsoft üçüncü bir oyun konsolu daha mı üretecek?

Xbox Series X ve Xbox Series S hakkında tüm detayları paylaşan Microsoft, artık oyun konsolların siparişlerine odaklanmaya başladı. Zira, Xbox Series oyun konsolları Microsoft tarafından tamamlandı. Oysa ki gelen şaşırtıcı iddialara göre biz öyle sanıyor olabiliriz. Zira, Xbox Series X ve Xbox Series S'e Xbox Series V adında bir kardeş daha gelebilir.

XBOX SERİES V İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Xbox Series V, Xbox oyun konsolları hakkında birçok detayı takipçilerine aktaran Idle Sloth tarafından ortaya çıkartıldı. Sloth, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S'in dışında Xbox Series V adında bir konsol daha üreteceğine dair bir söylentiyi paylaştı. Söylentiye göre Edinburgh kod adıyla eşleşen Xbox Series V, tıpkı PlayStation 5 Digital Edition'da olduğu gibi disk sürücüsüne sahip olmayacak.

XBOX SERİES V, İKİ KONSOLUN ARASINA KONUMLANACAK

Edinburgh kod adlı Xbox Series V, söylentiye bakılırsa Series S'den daha güçlü olacak. Fakat Xbox Series X'e yaklaşamayacak. Yani Microsoft üçüncü oyun konsolu ile Xbox Series X ile Xbox Series S arasına yeni bir seçenek daha ekleyecek. Microsoft'tan Xbox Series V'ye dair henüz resmi bir adımı yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Xiaomi'nin ilgi çeken telefonları tekrar ortaya çıktı!Xiaomi'nin ilgi çeken telefonları tekrar ortaya çıktı!
Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Volkswagen'deki DSG sorunu çözüldü mü?
Volkswagen'deki DSG sorunu çözüldü mü?
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı ve tasarımı dahil birçok özelliği ortaya çıktı!
Xiaomi'nin ilgi çeken telefonları tekrar ortaya çıktı!
Google, Android 11 Go Edition'ı duyurdu! İşte Android 11 Go Edition'ın yenilikleri
Çok uygun fiyatlı akıllı telefonların temel ürünü tanıtıldı!
İddia: Apple katlanabilir iPhone için Samsung'un kapısını çaldı!
Apple için sıra dışı iddia: Hayal edilen iPhone gerçek olabilir!
SSB, Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu'nu hizmete açacak
Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu hizmete açılıyor
Motorola, şimdi yönünü uygun fiyatlı telefonlara çevirdi
Motorola, şimdi yönünü uygun fiyatlı telefonlara çevirdi
Adata SC680 SSD incelemesi
Adata SC680 SSD incelemesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.