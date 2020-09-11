Xbox Series V: Microsoft üçüncü bir oyun konsolu daha mı üretecek?

Xbox Series X ve Xbox Series S hakkında tüm detayları paylaşan Microsoft, artık oyun konsolların siparişlerine odaklanmaya başladı. Zira, Xbox Series oyun konsolları Microsoft tarafından tamamlandı. Oysa ki gelen şaşırtıcı iddialara göre biz öyle sanıyor olabiliriz. Zira, Xbox Series X ve Xbox Series S'e Xbox Series V adında bir kardeş daha gelebilir.

XBOX SERİES V İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Xbox Series V, Xbox oyun konsolları hakkında birçok detayı takipçilerine aktaran Idle Sloth tarafından ortaya çıkartıldı. Sloth, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S'in dışında Xbox Series V adında bir konsol daha üreteceğine dair bir söylentiyi paylaştı. Söylentiye göre Edinburgh kod adıyla eşleşen Xbox Series V, tıpkı PlayStation 5 Digital Edition'da olduğu gibi disk sürücüsüne sahip olmayacak.

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S ???? pic.twitter.com/C8V2FYYF5e — Idle Sloth ????????‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020

XBOX SERİES V, İKİ KONSOLUN ARASINA KONUMLANACAK

Edinburgh kod adlı Xbox Series V, söylentiye bakılırsa Series S'den daha güçlü olacak. Fakat Xbox Series X'e yaklaşamayacak. Yani Microsoft üçüncü oyun konsolu ile Xbox Series X ile Xbox Series S arasına yeni bir seçenek daha ekleyecek. Microsoft'tan Xbox Series V'ye dair henüz resmi bir adımı yok.

