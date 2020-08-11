Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox kontrolcüsü sızdırmış olabilir!

Xbox Series X ve PlayStation 5 arasındaki rekabet daha yeni başlıyor. Fakat bu iki konsolun da ne zaman satışa çıkacağına dair elimizde bir kanıt bulunmuyor. Bu da can sıkıcı bir durum. Zira, birçok oyuncu yeni nesil oyun konsollarının şimdiden talibi. Geçtiğimiz günlerde ise Xbox özelinde önemli bir sızıntı yaşanmıştı hatırlarsanız. Bu sızıntıda Xbox Series X'in kontrolcüsü görüntülenmiş, uygun fiyatlı Xbox Series S'in de geleceği bir nevi doğrulanmıştı. Bu sızıntıda asıl değinilmesi gereken nokta ise sonradan fark edildi.

GARANTİ BELGESİ XBOX SERİES X'İN ÇIKIŞ TARİHİNİ Mİ GÖSTERDİ?

Yeni Xbox kontrolcüsünün kutusunda her üründe olduğu gibi garanti belgesi bulunuyor. Wccftech'in haberine göre sızdırılan kontrolcünün garanti belgesinde, konsolun 5 Kasım 2020 gününden itibaren 1 yıl boyunca garanti kapsamında olduğu belirtiliyor. İşte ilginçlikle dolu teorinin en can alıcı kısmı da bu noktada devreye giriyor. Madem kontrolcünün 1 yıllık garantisi varsa Xbox Series X, 5 Kasım 2020'de satışa sunulmalı deniliyor.

MİCROSOFT İDDİALARA KARŞI SESSİZ

Xbox Series X'in çıkış tarihi hakkındaki bu iddia, gördüğünüzü üzere hayli ilginç görünüyor. Microsoft'tan ise konu hakkında henüz bir açıklama yok. Xbox Series X'in satışa sunulacağı resmi tarihin duyurulmasının ise yakın olduğu söyleniyor. Bakalım Microsoft'un ağzından da 5 Kasım tarihini duyabilecek miyiz?

