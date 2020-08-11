HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox kontrolcüsü sızdırmış olabilir!

Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox kontrolcüsü sızdırmış olabilir!

OYUN HABERLERİ  | 11.08.2020 18:17 | Son Güncelleme

Xbox Series X'in çıkış tarihi hakkında mantıklı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde sızdırılan Xbox Series X kontrolcüsü, Xbox Series X'in çıkış tarihini ortaya çıkarttı. Peki bu tahmine göre Xbox Series X ne zaman satışa çıkacak?

Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox kontrolcüsü sızdırmış olabilir!

Xbox Series X ve PlayStation 5 arasındaki rekabet daha yeni başlıyor. Fakat bu iki konsolun da ne zaman satışa çıkacağına dair elimizde bir kanıt bulunmuyor. Bu da can sıkıcı bir durum. Zira, birçok oyuncu yeni nesil oyun konsollarının şimdiden talibi. Geçtiğimiz günlerde ise Xbox özelinde önemli bir sızıntı yaşanmıştı hatırlarsanız. Bu sızıntıda Xbox Series X'in kontrolcüsü görüntülenmiş, uygun fiyatlı Xbox Series S'in de geleceği bir nevi doğrulanmıştı. Bu sızıntıda asıl değinilmesi gereken nokta ise sonradan fark edildi.

GARANTİ BELGESİ XBOX SERİES X'İN ÇIKIŞ TARİHİNİ Mİ GÖSTERDİ?

Yeni Xbox kontrolcüsünün kutusunda her üründe olduğu gibi garanti belgesi bulunuyor. Wccftech'in haberine göre sızdırılan kontrolcünün garanti belgesinde, konsolun 5 Kasım 2020 gününden itibaren 1 yıl boyunca garanti kapsamında olduğu belirtiliyor. İşte ilginçlikle dolu teorinin en can alıcı kısmı da bu noktada devreye giriyor. Madem kontrolcünün 1 yıllık garantisi varsa Xbox Series X, 5 Kasım 2020'de satışa sunulmalı deniliyor.

Xbox kontrolcüsü

MİCROSOFT İDDİALARA KARŞI SESSİZ

Xbox Series X'in çıkış tarihi hakkındaki bu iddia, gördüğünüzü üzere hayli ilginç görünüyor. Microsoft'tan ise konu hakkında henüz bir açıklama yok. Xbox Series X'in satışa sunulacağı resmi tarihin duyurulmasının ise yakın olduğu söyleniyor. Bakalım Microsoft'un ağzından da 5 Kasım tarihini duyabilecek miyiz?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
Civanperçemi: Faydaları nelerdir?Civanperçemi: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

İlginizi Çekebilir

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!

Yazın en çok beklenen indirimleri başladı!

Yazın en çok beklenen indirimleri başladı!

FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!

FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

Ücretsiz oyun arayanlara müjde! Artık herkes sahip olabilir

Ücretsiz oyun arayanlara müjde! Artık herkes sahip olabilir

Diğer Haberler
Beklenen an geldi: EA Access Türkiye fiyatları açıklandı!

EA Access Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatları

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı Xbox Series S, Xbox kontrolcüsüyle ortaya çıktı!

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!

NBA 2K21'in ilk oynanış fragmanı yayınlandı! İşte NBA 2K21 ile gelecek yenilikler

NBA tutkunlarını heyecanlandıran fragman yayınlandı!

PS5'in kontrolcüsü DualSense siyaha büründü!

PS5'in en önemli yardımcısı siyaha büründü!

Epic Games Store geleneği bozmadı: Haftanın ücretsiz oyunu belli oldu!

Gelenek bozulmadı: Haftanın ücretsiz oyunu belli oldu!

Şov başlasın: FIFA 21 oynanış videosu yayınlandı! İşte FIFA 21 ile gelen yenilikler

İşte yılın en çok beklenen oyununun özellikleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.