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Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları bir mağaza aracılığıyla açıklandı. Mağazaya göre, Xbox Türkiye tarafından daha önce açıklanıp kaldırılan Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatına zam geldi. Peki Xbox Series X fiyatı ne kadar oldu, Xbox Series S fiyatında ne kadar değişiklik yaşandı?

Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatlar

Xbox Series X Türkiye fiyatı Xbox Series S ile birlikte Xbox Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. O açıklamaya göre Xbox Series X fiyatı için 7499 TL, Xbox Series S fiyatı için ise 4599 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Fakat Microsoft Xbox Türkiye ekibi, yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarını nedeni bilinmeyen bir şekilde kaldırmıştı. Daha sonra ülkemizde PlayStation oyun konsolları dahil olmak üzere tüm konsollardan alınan yüzde 50 ek verginin süresi uzatıldı. Microsoft'un fiyatları kaldırması, ek vergi süresinin uzatılmasına yoruldu. Birçok kişi konsollara zam geleceğini söyledi. Nitekim bir mağazanın açıkladığı fiyatlara göre onlar haklı çıktı.

İŞTE YENİ XBOX SERİES S VE XBOX SERİES X FİYATI

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mağaza, Xbox Series X ve Xbox Series S'i ön siparişe açtı. Xbox Series X'in fiyatı ise mağazada 9299 TL olarak listelendi. Xbox Series S fiyatı için ise 5399 TL'lik bir etiket belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, Xbox Series S için 800 TL, Xbox Series X için ise 1.800 TL zam anlamına geliyor. Yeni Xbox kontrolcüleri ise mağazada 999 TL'den alıcısını bekliyor.

Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatı

XBOX SERİES S VE XBOX SERİES X NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xbox Series S veya Xbox Series X sipariş etmek isteyen tüketiciler, halihazırda bu mağazalar üzerinden ön sipariş oluşturabiliyor. Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları 10 Kasım'da ise Türkiye dahil birçok ülkede genel satışa sunulacak.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ingiltere'de yasayan biri olarak aciyorum Turkiye'deki insanlara. buralarda cok siradan olan seyler Turkiye'de luks oluyor
yurt dışındaki asgari ücretli biri bu cihazdan 2-3 tane alıyor. bunu geçtim bu oyun, eğitim ve bilgisayar donanım ürünlerine de çok rahat ulaşıyorlar. bu da daha hızlı gelişim demektir. tasarımcıyım ve iyi bir MAC almam için 1 sene para biriktirmem lazım 1 sene ya. yurt dışındaki bir grafiker 1 ayda zaten alıyor. adalet mi bu. ses çıkarmayalım mı buna bile.. arjantin, venezuela ile dalga geçiliyor enflasyondan dolayı. bizim ki daha beter ama rakamlarla oynanmış
@moynet Ayasofya ibadete açıldı senin haberin yok galiba....!
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