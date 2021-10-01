Xiaomi Civi Türkiye’ye gelecek mi? İşte yanıtı

Xiaomi'den telefonun küresel çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama bekleyenlere kötü haber geldi. Şirket, bu modelin Çin’e özel olacağını belirtti.

XIAOMI CIVI'NİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Civi, kalbinde Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 778G yongasını barındırıyor. 5G destekli bu yonga setine 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Dileyen kullanıcılar için 12GB RAM ve 256GB’lık dahili depolama alanına sahip ikinci bir versiyon da mevcut.

Delikli ekran tasarımıyla gelen telefonun yan tarafları kavisli hatlara sahip. Malum Xiaomi bir süredir kavisli ekrana sahip telefonlar üretmiyordu.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.55 inçlik OLED ekranla gelen telefonda 120Hz ekran tazeleme hızı ve 950 nits maksimum parlaklık desteği de sunuluyor.

Telefonun arka yüzüne geçtiğimizde 3’lü bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. 64 MP geniş açılı ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera özelliklerindeki 3’lü ana kamera modülüne 32MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.

4500 mAh’lık bataryaya sahip olan Xiaomi Civi’de 55W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede telefonu 45 dakika içerisinde 0’dan tam şarja ulaştırmak mümkün oluyor.

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