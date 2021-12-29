HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi, Avrupa pazarını hedefe koydu

Xiaomi, Avrupa pazarını hedefe koydu

29.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’in ikinci yarısında hayli başarılı bir sonuca imza atan Çinli üretici, şimdi Samsung’u geçmenin planlarını yapıyor.

Xiaomi, Avrupa pazarını hedefe koydu

Elbette bu planlar çerçevesinde ilk hedef Avrupa pazarı olacaktır. Çünkü Xiaomi hala Avrupa pazarında, beklenen performansı ortaya koymuş değil. Özellikle de Asya pazarına oranla kıyaslandığında, Avrupa pazarında Xiaomi’nin daha baskın bir görünüm sergilemesi gerekiyor.

XIAOMI'DEN AVRUPA'YA YÖNELİK KARARLAR

Görünen o ki Xiaomi yetkilileri de bu durumun farkındalar. Hatta bu yüzden Avrupa’daki Mi Store sayısının hızlı bir şekilde arttırılmasına karar verildiği aktarılıyor.

Bunun için de ilk olarak Mi Store olmayan ülkeler, gündeme alınmış. Bu kapsamdaki ilk hedef ise Bulgaristan oldu. Xiaomi, Bulgaristan’daki ilk Mi Store mağazasını açtı.

Muhtemelen önümüzdeki süreçte Avrupa’da yer alan Mi Store mağazalarının sayısı daha da artacaktır. Xiaomi, Türkiye’de bile birden fazla Mi Store mağazası açmış durumda. Zaten bazı raporlara göre ülkemizdeki Xiaomi modellerinin satışları da bazı rakiplerine oranla yüksek diyebiliriz.

Bakalım Xiaomi Avrupa çıkartması sonrasında önümüzdeki yıl en çok telefon satan şirket unvanını ele geçirmeyi başarabilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Sonuçta Samsung da Xiaomi karşısında bazı karşı hamlelerde bulunacaktır.

Final Fantasy XVI, COVID-19 nedeniyle ertelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Çalışanları için kesenin ağzını açtıÇalışanları için kesenin ağzını açtı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.