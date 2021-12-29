Xiaomi, Avrupa pazarını hedefe koydu

Elbette bu planlar çerçevesinde ilk hedef Avrupa pazarı olacaktır. Çünkü Xiaomi hala Avrupa pazarında, beklenen performansı ortaya koymuş değil. Özellikle de Asya pazarına oranla kıyaslandığında, Avrupa pazarında Xiaomi’nin daha baskın bir görünüm sergilemesi gerekiyor.

XIAOMI'DEN AVRUPA'YA YÖNELİK KARARLAR

Görünen o ki Xiaomi yetkilileri de bu durumun farkındalar. Hatta bu yüzden Avrupa’daki Mi Store sayısının hızlı bir şekilde arttırılmasına karar verildiği aktarılıyor.

Bunun için de ilk olarak Mi Store olmayan ülkeler, gündeme alınmış. Bu kapsamdaki ilk hedef ise Bulgaristan oldu. Xiaomi, Bulgaristan’daki ilk Mi Store mağazasını açtı.

Muhtemelen önümüzdeki süreçte Avrupa’da yer alan Mi Store mağazalarının sayısı daha da artacaktır. Xiaomi, Türkiye’de bile birden fazla Mi Store mağazası açmış durumda. Zaten bazı raporlara göre ülkemizdeki Xiaomi modellerinin satışları da bazı rakiplerine oranla yüksek diyebiliriz.

Bakalım Xiaomi Avrupa çıkartması sonrasında önümüzdeki yıl en çok telefon satan şirket unvanını ele geçirmeyi başarabilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Sonuçta Samsung da Xiaomi karşısında bazı karşı hamlelerde bulunacaktır.

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