Xiaomi Black Shark 2’ye az kaldı

Razer’ın 2017’de oyun odaklı bir telefon geliştirmesinin akabinde, Xiaomi, ZTE, Honor, Asus ve Huawei gibi üreticiler de benzer modellerle sahneye çıkmıştı. Xiaomi tarafından geliştirilen Black Shark, gerek görünümü, gerekse de teknik özellikleriyle mobil oyunculardan geçer not almayı başarmıştı. Biz Black Shark’ın global pazara gelmesi için özel bir etkinlik beklerken, Xiaomi yeni Black Shark modelini tanıtacağını açıkladı.

Bir süredir Xiaomi’nin Çin’e özel olan Black Shark’ı global pazara taşıyacağına dair söylentiler mevcuttu. Nitekim son dönemde Black Shark logosuyla yayınlanan bazı posterler, Xiaomi’nin global bir etkinlik yapacağı yönünde söylentilere neden olmuştu. Fakat Çinli üretici, Black Shark’ı global pazara getirmek yerine yeni nesil oyun telefonunu tanıtmayı tercih etti.

Çin’de yayınlanan yeni bir postere göre, Xiaomi Black Shark 2, 23 Ekim’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle tanıtılacak. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Posterde yeni Black Shark modeli için son 5 gün şeklinde bir ileti mevcut. 18 Ekim’de yayınlanan bu posterin 23 Ekim tarihini işaret ettiğini anlamak, çok da zor değil.

Şimdilik Xiaomi Black Shark 2 hakkında öyle netleşmiş bir detay bulunmuyor. Telefon hakkında bildiğimiz tek şey, arka yüzünde RGB aydınlatmalara sahip olacağı. Geri kalan tüm detaylar için 23 Ekim’i beklememiz gerekecek.

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