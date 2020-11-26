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Xiaomi CEO'su Lei Jun açıkladı: Xiaomi'nin adı nereden geliyor?

26.11.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Xiaomi CEO'su Lei Jun açıkladı: Xiaomi'nin adı nereden geliyor?

Xiaomi CEO'su Lei Jun, merak edilen 'Xiaomi adı nereden geliyor?' sorusunun cevabını verdi. Jun, Xiaomi adının nereden geldiğini bizzat açıkladı. Fakat Lei Jun'a göre şirketin adından daha önemli şeyler var.

Akıllı telefon dünyasında firmaların ürünleri kadar isimleri de konuşuluyor. İnternette Apple'ın adı nereden geliyor? ya da Samsung adının anlamı ne? gibi sorulara paragraf paragraf cevaplar bulmak mümkün. Fakat Xiaomi'nin isminin nereden geldiği net olarak bilinemiyor. Aslında bilinemiyordu. Böyle dememizin nedeni ise bu gizemin artık giderilmiş olması. Zira Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi adının nereden geldiğini açıklamış durumda.

İŞTE XİAOMİ ADININ İLGİNÇ HİKAYESİ

Xiaomi adının anlamı küçük pirinç demek. Mi, Çince'de pirinç anlamına geliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise bu ismin ardındaki hikayeye odaklanıyor. Jun'un anlattıklarına göre kurucular, Xiaomi ilk adımlarını atarken firmaya bir isim arıyorlardı. Öneriler arasında ise ''Kızılyıldız'', ''Kırmızı Biber'', ve ''Siyah Pirinç'' gibi Çin pazarıyla ilintili isimler vardı. Fakat bu isimlerin hiçbiri kabul edilmedi. Birisi ise 'Pirinç (Çince - Mi)' demeyi teklif etti. Yatırımcı Liu Qin ise 'İnternet doğası gereği kaçamaktır.' diyerek şirketin ismine son şekli verdi; Xiaomi ismi böylece ortaya çıktı.

Xiaomi adının anlamı

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BASİT VE DÜZ İSİM BAŞARI İÇİN YETERLİ OLABİLİR

Lei Jun'a göre ise bir şirketin iyi teknolojileri ve iyi ürünleri yoksa, kullanıcı deneyimine önem vermiyorsa başarılı olamaz. Ancak iyi ürünlere, kullanıcı deneyimine sahip olan basit ve düz isimli bir şirket sonunda başarılı olabilir. Yani her şey isme değil, çalışmaya ve işe bağlı. Yüksek marka değeri şirket ismi ile gelmez.

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