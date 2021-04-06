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Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

06.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu, ABD’nin Huawei Technologies’i hedef almasının ardından Çin’in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma çabalarının bir parçası.

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

NikkeiAsia'nın raporuna göre Çinli teknoloji devi, 2019 yılından bugüne kadar Çin merkezli en az 34 çip ile ilgili firmadaki hisselerini büyük miktarda artırdı. Ayrıca şirket, yarı iletkenlerle ilgili olmayan yaklaşık 25 diğer teknoloji donanımı tabanlı firmadan da hisse aldı. Şu anda, akıllı telefon üreticisi çip geliştirmelerini, çip ekipman üreticilerini, kamera lenslerini ve otomasyonu ve ayrıca hassas ekipmanları hedefliyor.

HEDEF BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Özellikle, Xiaomi tarafından yapılan bu yatırımlar, daha rekabetçi bir teknoloji üretimi tedarik zinciri oluşturmak için Çin’in yol haritasına uygun. Başka bir deyişle, yabancı ileri teknolojiye olan bağımlılığını azaltmak ve kendi teknoloji endüstrisini güçlendirmek hedefleniyor. Şirket şu anda Çin’den hızla büyüyen bir firma ve küresel akıllı telefon pazar payı Apple gibi diğer devlerle rekabet ediyor.

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Huawei, çeşitli ABD ticaret kısıtlamalarının hedefi olmuştu. Xiaomi bile Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla benzer suçlamalarla karşı karşıya. Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, “Xiaomi’nin yongalara yatırım yapmasının üzerinden yedi yıl geçti. Xiaomi’nin çip gelişiminde yalnızca küçük bir adımdır, ancak görüntü işleme kabiliyetimiz için bir dönüm noktasıdır. Xiaomi’nin çip hırsına giden yol uzun ve zorluklarla dolu, ancak bunu başarmak için sabrımız ve azimimiz var. ” şeklinde konuştu. Diğer Çinli şirketler de, ABD’nin Huawei’nin birincil yonga tedarikçisi TSMC’ye erişimini kestiği geçen yıldan bu yana yonga gelişimini artırmak için benzer çabalar gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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