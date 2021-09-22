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Xiaomi Civi resmen geliyor! Tarih verildi

22.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Civi adını taşıyan yeni bir akıllı telefon serisi tanıtacağını doğruladı. Xiaomi, Xiaomi Civi serisi akıllı telefonunun ayrıntılarını ise henüz paylaşmadı. Ancak yeni akıllı telefon serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı.

Xiaomi Civi resmen geliyor! Tarih verildi

Xiaomi, akıllı telefon sektöründeki en önemli oyunculardan biri. Çinli şirket, birden fazla akıllı telefon serisi ile piyasada bulunuyor. Ancak çok yakında Xiaomi'nin akıllı telefon serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Yeni serinin adı ise: Xiaomi Civi.

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XIAOMI'DEN "XIAOMI CIVI" PAYLAŞIMI

Xiaomi, Xiaomi Civi adını taşıyan yeni bir akıllı telefon serisi tanıtacağını Weibo hesabından açıkladı. Tanıtım ise 27 Eylül'de gerçekleşecek ve böylece Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi Civi sahneye çıkacak. Peki Xiaomi Civi serisi akıllı telefonlar nasıl olacak?

Xiaomi Civi paylaşımı

CC GİDİYOR, CİVİ GELİYOR

Xiaomi Civi'nin ayrıntıları henüz paylaşılmış değil. Ancak şirketin CC serisini Civi serisiyle değiştireceği tahmin ediliyor. 2019'da piyasaya sürülen CC9 serisi gibi, Civi telefonlarının da tasarım ve fotoğrafçılık yetenekleriyle dikkat çekmesi olası.

Xiaomi Civi için bazı ipuçları da söz konusu. Birkaç hafta önce TENAA sertifikasyon sitesinde 2107119DC model numarasına sahip bir Xiaomi telefonu tespit edilmişti. Cihazın görselleri ve teknik özellikleri, son zamanlarda küresel pazarlara giriş yapan Xiaomi 11 Lite NE 5G'nin Çin versiyonu olabileceğini gösteriyor. Ancak bu cihazın Xiaomi Civi adını taşıyan ilk akıllı telefon olarak çıkış yapma ihtimali var.

XIAOMI 11 LITE 5G NE'NİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6,55 inçlik AMOLED ekrana sahip ve Full HD+ çözünürlük ile birlikte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. 20 megapiksel ön kameraya sahip olan telefon, arka tarafında 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel telemakro kamera taşıyor. 11 Lite 5G NE'nin parmak izi okuyucusu ise yanına monte edilmiş durumda.

Qualcomm Snapdragon 778G ile güçlendirilen 11 Lite 5G NE, 6 GB / 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile birlikte geliyor.

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Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzünün yer aldığı telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 4.250 mAh pil bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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