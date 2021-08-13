Xiaomi Cyberdog'un fiyatı ne kadar olacak?

Biyolojik dünyadan ilham alınarak geliştirilen Xiaomi yeni dört bacaklı robotu CyberDog ile geleceğin teknolojisini keşfetme konusunda önemli bir adım daha attı.

Dünya genelinde bulunan geliştiriciler için dört bacaklı robotik alanındaki ilk girişimi olma özelliği taşıyor.

CyberDog sesli komutlara yanıt verme ve sahibini gerçek bir köpek gibi takip etme yeteneği de dahil olmak üzere evcil hayvan benzeri doğası ile dikkat çekiyor.

Robot köpek Cyberdog, vücudunun üzerinde dokunmatik ve ultrasonik sensörler, kameralar içerecek.

SANİYEDE 3,2 METRE KATEDİYOR

Xiaomi’nin kendi bünyesinde geliştirilen yüksek hız, çeviklik ve geniş hareket imkanı tanıyan servo motorlarla donatılan Cyberdog 32Nm/220Rpm’ye varan maksimum tork gücü ve 3,2 m/sn’ye kadar yüksek hızda hareket etme ve ters takla gibi karmaşık eylemler gerçekleştirebiliyor.

CyberDog’ın beynini NVIDIA Jetson Xavier NX platformu üzerine kurulan yerleşik ve uç nokta sistemlerine yönelik yapay zeka destekli bir süper bilgisayar oluşturuyor. Süper bilgisayar, 384 CUDA Çekirdeği, 48 Tensor Çekirdeği, 6 Carmel ARM İşlemci ve 2 derin öğrenme hızlandırma motorundan oluşuyor.

CyberDog, 11 yüksek hassasiyetli sensörle donatıldı. Dokunma sensörleri, kameralar, ultrasonik sensörler, GPS modülleri ve daha fazlasını içeren bu sistem, CyberDog’a çevresini algılama, analiz etme ve çevreyle etkileşim kurma gibi gelişmiş yetenekler sağlıyor.

Aynı zamanda 3 adet Type-C ve 1 adet HDMI bağlantı noktası bulunan Xiaomi CyberDog kullanışlı ve kapsamlı bir arayüze sahip bulunuyor.

İŞTE CYBERDOG'UN FİYATI

Peki bu harika cihaz ne kadar olacak? Xiaomi'nin açıklamasına göre, Robot, geliştiricilere, mühendislere ve robotik alandaki hayranlara toplam 1.000 adet olmak üzere dağıtılacak. İlk 1.000 adet robot, 9.999 Yuan'a yani kabaca 1.540 dolar'a mal olacak.

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