Xiaomi daha güçlü işlemciler istiyor

Akıllı telefon üreticilerinin üst segment alanında rekabetleri çok sert bir şekilde devam ediyor. Üst segment modellerinde daima Snapdragon işlemcileri tercih eden Xiaomi firması bu sefer Samsung ile anlaştı. Yapılan anlaşma sonucunda Exynos 990 işlemcinin Xiaomi üst segmentlerinde de kullanılmasına karar verildi.

XİAOMİ EXYNOS 990'A GEÇİYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda; Xiaomi Mi 10e’nin Exynos 990 işlemcisine sahip olduğu rahatlıkla ortaya çıkarıldı. 8 GB RAM tercih edilen Mİ 10e, tekli çekirdek testinden 913, çoklu çekirdek testinden 2755 gibi yüksek puanlar alarak iyi bir sıralama elde etti. Böylece Xiaomi akıllı telefon alanında Samsung ile çok daha fazla işbirliği yapmanın önünü açmış oldu. Bildiğiniz üzere Samsung, sadece işlemci değil aynı zamanda ekran ve kamera gibi çeşitli donanımlar da satıyor. Bu nedenle akıllı telefon alanında çok güçlü bir etkisi var diyebiliriz.

Samsung her ne kadar ekran ve kamera konusunda takdir edilse bile, yine de işlemci alanında hor görülüyor. Exynos 990 işlemleri çok fazla problem çıkarması nedeniyle diğer cihazlarda tercih edilmiyor. Xiaomi için bu işlemciler akıllı telefonuna güç katacak. Sizce iki firma arasındaki bu işlemci ortaklığı nasıl sonuçlanacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere belirtebilirsiniz.

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