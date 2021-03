Xiaomi'de üst düzey ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

Xiaomi global anlamda faaliyet yürüten bir şirket. Şirketin yönetiminde de bu yüzden deneyimli isimler bulunuyor. Örneğin uzun bir süredir firmanın CEO'luk görevini, aynı zamanda şirketin de kurucusu olan Lei Jun üstleniyor. Shou Zi Chew ise Xiaomi'nin Global Başkanı olarak görev yapıyor. Fakat Shou Zi Chew, bugün Xiaomi'deki görevi ile alakalı Twitter hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Shou Zi Chew, Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile Xiaomi'den ayrılacağını açıkladı. Shou Zi Chew, paylaştığı bilgilere göre TikTok'un geliştiricisi olan Bytedance'ın Singapur operasyonuna CFO olarak katılacak. Singapur aynı zamanda Shou Zi Chew'in memleketi konumunda.

Today we announced I will be leaving Xiaomi. I will be joining Bytedance as CFO in my hometown Singapore.

Thank you so much to the @Xiaomi family, and @leijun in particular for the years of guidance. pic.twitter.com/j1UyfWQwHs