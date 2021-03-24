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  4. Xiaomi'de üst düzey ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

Xiaomi'de üst düzey ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

24.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew, Xiaomi'den ayrıldığını duyurdu. Shou Zi Chew'in gelecek hafta Türkiye'ye geleceği ve Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış törenine katılacağı açıklanmıştı.

Xiaomi'de üst düzey ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

Xiaomi global anlamda faaliyet yürüten bir şirket. Şirketin yönetiminde de bu yüzden deneyimli isimler bulunuyor. Örneğin uzun bir süredir firmanın CEO'luk görevini, aynı zamanda şirketin de kurucusu olan Lei Jun üstleniyor. Shou Zi Chew ise Xiaomi'nin Global Başkanı olarak görev yapıyor. Fakat Shou Zi Chew, bugün Xiaomi'deki görevi ile alakalı Twitter hesabından flaş bir açıklama yaptı.

SHOU Zİ CHEW XİAOMİ'DEN AYRILDI

Shou Zi Chew, Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile Xiaomi'den ayrılacağını açıkladı. Shou Zi Chew, paylaştığı bilgilere göre TikTok'un geliştiricisi olan Bytedance'ın Singapur operasyonuna CFO olarak katılacak. Singapur aynı zamanda Shou Zi Chew'in memleketi konumunda.

TÜRKİYE FABRİKASI İÇİN ÜLKEMİZE GELECEĞİ DUYURULMUŞTU

Xiaomi ailesine ve Xiaomi CEO'su Lei Jun'a teşekkürlerini sunan Shou Zi Chew'in, 29 Mart'taki Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış törenine katılacağı söylenmişti. Shou Zi Chew'in açılışa katılıp katılmayacağına yönelik henüz yeni bir açıklama ise yayınlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Türkiye
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