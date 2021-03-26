Xiaomi elektrikli otomobili için ortağını bulmuş olabilir!

Xiaomi, genelde akıllı telefonlarıyla tanınsa da geniş bir ürün yelpazesine sahip. Hatta firma, tornavida seti dahi üretiyor. Fakat Xiaomi'nin yeni bir sektöre daha 'merhaba' diyeceği uzun zamandır söyleniyor. Evet, otomobil sektöründen bahsediyoruz. Zira Apple ve Huawei gibi teknoloji şirketlerinin de yakından ilgilendiği söylenen bu sektöre Xiaomi'nin de gireceği iddia ediliyor. Üstelik son zamanda Çinli teknoloji üreticisinin elektrikli otomobil üreteceğine dair dedikodular ayyuka çıkmış durumda. Şimdi ise yeni bir haber ile Xiaomi'nin planına dair önemli bir detay ortaya çıktı.

XİAOMİ VE GREAT WALL MOTOR ORTAKLIK KURACAK

Reuters'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli Xiaomi, elektrikli araçlar üretmek için yine Çin'de faaliyet gösteren ve adını 'Çin Seddi'nden alan' Great Wall Motor'un fabrikasını kullanacak. İddialara bakılırsa daha önce başka firmalara üretim hizmeti vermeyen Great Wall Motor, Xiaomi'ye mühendislik danışmanlığı yapacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ORTAKLIĞI HAFTAYA DUYURULABİLİR

Great Wall Motor'dan veya Xiaomi'den otomobil planı hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Bir başka kaynak ise her iki şirketin de ortaklığı önümüzdeki hafta duyurmayı planladığını söyledi.

