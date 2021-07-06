Xiaomi HyperCharge devrim yaratabilir

Öncelikle bazı haber kaynakları bu duyurunun sadece bir gösteri daha doğrusu bir PR çalışması olduğunu düşünüyor. Hatta bu şarj teknolojisinin iddia edilenin daha aşağısında bir performans vereceği düşünülüyor.

Buna karşın Çinli firma NuVolta Technologies’in yakın zamanda, endüstrinin en yükseği olan 100W güç üretebilen NU2205 adlı ikinci nesil bir hızlı şarj çipini piyasaya sürdü.

NuVolta NU2205, Xiaomi’nin iddia ettiği gibi, bölünmüş piller için çift hücreli 4:2 hızlı şarj özelliğini kullanıyor.

DEVRİM OLABİLİR

Xiaomi, HyperCharge’ın bir pili yaklaşık 15 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj edebileceğini iddia etmişti. Her ne kadar bu konuda bazı olumsuz düşünceler olsa da iddia edildiği gibi bir performans ortaya çıkarsa, bir devrim olacağını söyleyelim.

Ayrıca gelen bilgiler Mi 11 Pro’nun gerçek pil kapasitesinin 4.000 mAh olduğu ve 5.000 mAh’den farklı olduğunu, pil kapasitesinin yüzde 20’sinin tükenmesi için 800 şarj döngüsü gerektiğini gösteriyor. Bakalım firmalardan bu konuda nasıl bir açıklama gelecek?

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