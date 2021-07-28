Xiaomi, iş ilanı verdi! 500 kişi arıyor

Xiaomi, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yaptırımla elektrikli araç sektörüne gireceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Projenin başında olan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un da son olarak Çin'deki otomobil üreticilerini ziyaret ettiği görülmüştü. Jun, şimdi Weibo hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

XIAOMI CEO'SU LEI JUN İŞ İLANI PAYLAŞTI

Lei Jun, Weibo'dan iş ilanı yayınladı. Bu ilana göre Xiaomi, kendi otonom sürüş departmanında çalışacak, otonom sürüş konusunda uzman 500 kişi arıyor. Anlaşılan o ki Xiaomi, otomobilleri için kendi tescilli otonom sürüş teknolojisini oluşturmak istiyor.

Xiaomi'nin kendisine ait bir otonom sürüş teknolojisi oluşturması kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü yeni otomobillerde otonom sürüşe ağırlık veriliyor. Hatta sadece bugünün değil, yarının otomobillerinde de otonom sürüş deneyiminin yer alacağı düşünülüyor.

