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Xiaomi, iş ilanı verdi! 500 kişi arıyor

28.07.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Weibo'da yeni bir iş ilanı paylaştı. İlana göre şirket, kendi otomobil departmanında çalışacak, otonom sürüş konusunda uzman isimler arıyor.

Xiaomi, iş ilanı verdi! 500 kişi arıyor

Xiaomi, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yaptırımla elektrikli araç sektörüne gireceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Projenin başında olan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un da son olarak Çin'deki otomobil üreticilerini ziyaret ettiği görülmüştü. Jun, şimdi Weibo hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

Xiaomi hedef büyüttüXiaomi hedef büyüttü

XIAOMI CEO'SU LEI JUN İŞ İLANI PAYLAŞTI

Lei Jun, Weibo'dan iş ilanı yayınladı. Bu ilana göre Xiaomi, kendi otonom sürüş departmanında çalışacak, otonom sürüş konusunda uzman 500 kişi arıyor. Anlaşılan o ki Xiaomi, otomobilleri için kendi tescilli otonom sürüş teknolojisini oluşturmak istiyor.

Xiaomi iş ilanı

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! Bu kez çok farklıXiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı! Bu kez çok farklı

Xiaomi'nin kendisine ait bir otonom sürüş teknolojisi oluşturması kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü yeni otomobillerde otonom sürüşe ağırlık veriliyor. Hatta sadece bugünün değil, yarının otomobillerinde de otonom sürüş deneyiminin yer alacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Sina Weibo
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