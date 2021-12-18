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Xiaomi kablosuz kulaklıklar yeniden fiyatlandırıldı

18.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bildiğiniz gibi son zamanlarda döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle teknolojik ürün fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Fakat Xiaomi kablosuz kulaklık modellerinde fiyat düşüşüne gitti

Xiaomi kablosuz kulaklıklar yeniden fiyatlandırıldı

Giyilebilir teknolojide en önemsenen nokta ise şüphesiz kablosuz kulaklık modelleri oluyor. Bu kulaklıklar sayesinde karmaşık kablolardan kurtuluyor ve rahat bir şekilde müzik dinleyebiliyor, dizi ve film izleyebiliyoruz. Ancak şunu söylemek lazım ki kablosuz kulaklıklar o kadar da uygun fiyatlı değil. Hele ki ülkemizde!

Yine de Xiaomi gibi fiyat/performans ürünleri üreten markaların cihazları zaman zaman indirime girebiliyor. Eğer bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerdenseniz şu anda en doğru yerdesiniz. Çünkü bu haberimizin konusu, tamamen indirime giren Xiaomi kablosuz kulaklık modelleri ile alakalı. Ancak şunu belirtmemizde fayda var ki bahsi geçen kulaklıklar ile telefon görüşmelerinde sağlıklı bir performans almanız kolay değil. Çünkü bu kulaklıkların amacı uygun fiyata kablolu kulaklıklardan arınarak müzik keyfi yaşamaya odaklı. Peki ama hangi ürünün fiyatı ne kadar? Tüm merak ettiklerinize aşağıdan ulaşabileceksiniz.

Xiaomi Airdots Pro 2
Fiyatı: 350,00 TL
İndirim oranı: %40

Haylou GT1
Fiyatı: 211,05 TL
İndirim oranı: %32

Haylou GT1 Pro
Fiyatı: 254,61 TL
İndirim oranı: %10

Haylou T15
Fiyatı: 300,51 TL
İndirim oranı: %10

Xiaomi Redmi Airdots Basic 2
Fiyatı: 260,00 TL
İndirim oranı: %38

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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