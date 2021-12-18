Xiaomi kablosuz kulaklıklar yeniden fiyatlandırıldı

Giyilebilir teknolojide en önemsenen nokta ise şüphesiz kablosuz kulaklık modelleri oluyor. Bu kulaklıklar sayesinde karmaşık kablolardan kurtuluyor ve rahat bir şekilde müzik dinleyebiliyor, dizi ve film izleyebiliyoruz. Ancak şunu söylemek lazım ki kablosuz kulaklıklar o kadar da uygun fiyatlı değil. Hele ki ülkemizde!

Yine de Xiaomi gibi fiyat/performans ürünleri üreten markaların cihazları zaman zaman indirime girebiliyor. Eğer bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerdenseniz şu anda en doğru yerdesiniz. Çünkü bu haberimizin konusu, tamamen indirime giren Xiaomi kablosuz kulaklık modelleri ile alakalı. Ancak şunu belirtmemizde fayda var ki bahsi geçen kulaklıklar ile telefon görüşmelerinde sağlıklı bir performans almanız kolay değil. Çünkü bu kulaklıkların amacı uygun fiyata kablolu kulaklıklardan arınarak müzik keyfi yaşamaya odaklı. Peki ama hangi ürünün fiyatı ne kadar? Tüm merak ettiklerinize aşağıdan ulaşabileceksiniz.

Xiaomi Airdots Pro 2

Fiyatı: 350,00 TL

İndirim oranı: %40

Haylou GT1

Fiyatı: 211,05 TL

İndirim oranı: %32

Haylou GT1 Pro

Fiyatı: 254,61 TL

İndirim oranı: %10

Haylou T15

Fiyatı: 300,51 TL

İndirim oranı: %10

Xiaomi Redmi Airdots Basic 2

Fiyatı: 260,00 TL

İndirim oranı: %38

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