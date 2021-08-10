Xiaomi, Leica ile görüşme halinde!

Leica’nın halihazırda Huawei’nin partneri olduğu biliniyor. Hatta iki şirket arasında uzun süredir devam eden bir iş birliği söz konusu. Peki Leica gerçekten de Huawei’yi bırakıp başka bir Çinli şirket ile anlaşabilir mi?

HUAWEI, LEICA İLE DXOMARK'TA ZİRVEYE OYNADI

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Leica, Huawei ile kamera konusunda iş birliği yapan bir şirketti. Huawei’nin DxOMark’ta zirveye tırmandığı hemen hemen bütün telefonlarda Leica imzası bulunuyor.

XIAOMI İLE ANLAŞMA AN MESELESİ

İddialara göre Leica ile Xiaomi’nin pek çok maddede anlaşması an meselesi.

Kısa bir süre önce de Xiaomi’nin Leica ile ilgilendiği bilgisi sızdırılmıştı. Görünen o ki şimdilerde iş birliği tarafında son adımlar atılıyor.

Halihazırda Xiaomi’nin kamera teknolojisi zaten çok kötü değil. Ancak Leica ile gücüne güç katacaktır.

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