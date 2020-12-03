Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Mi 10T Pro, şık tasarıma sahip. 9.33 mm kalınlıkta ve 218 gram ağırlıkta. Yani pek hafif ve ince olduğunu söyleyemeyiz, ancak öte yandan kullanılan malzemeler sebebiyle bu değerlerin normal olduğunu söylemek mümkün.

Ön ve arka tarafında, kamera camları da dahil olmak üzere Gorilla Glass 5 koruması kullanan telefon, yanlardan metal çerçeve tasarımına sahip. Ayrıca arka yüzeydeki büyük kamera mekanizması da dikkat çekiyor. Ürünün hoparlör ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir etrafına baktığımızda, kulaklık girişini görmüyoruz, ancak kutudan Type-C bağlantı noktasını 3.5mm kulaklık girişine çeviren adaptör geldiğini de belirtmeliyiz.

Ek olarak, kutudan koruyucu şeffaf kılıf çıktığını da belirtelim. Mi 10T Pro, güvenlik detaylarına da önem veren bir ürün. Sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşu, aynı zamanda bir parmak izi okuyucu sensörü barındırıyor. İstenildiği taktirde, ön kamera yardımıyla yüz tanıma sistemi de devreye sokulabiliyor.

144 HZ YENİLEME DEĞERİNE SAHİP EKRAN

Mi10 T Pro’nun 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranı var. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 144Hz ekran yenileme değerine sahip. Xiaomi’nin şimdiye dek ürettiği en yüksek yenileme hızlı ekranı olan bu ekran, bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal. 144Hz değerini aktifleştirdiğinizde pencere ve ekranlar arası geçişlerin ne kadar pürüzsüz olduğunu fark ediyorsunuz. Tabii bu değeri düşürerek pilden tasarruf da edilebilir.