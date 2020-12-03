Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Mi 10T Pro, şık tasarıma sahip. 9.33 mm kalınlıkta ve 218 gram ağırlıkta. Yani pek hafif ve ince olduğunu söyleyemeyiz, ancak öte yandan kullanılan malzemeler sebebiyle bu değerlerin normal olduğunu söylemek mümkün.
Ön ve arka tarafında, kamera camları da dahil olmak üzere Gorilla Glass 5 koruması kullanan telefon, yanlardan metal çerçeve tasarımına sahip. Ayrıca arka yüzeydeki büyük kamera mekanizması da dikkat çekiyor. Ürünün hoparlör ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir etrafına baktığımızda, kulaklık girişini görmüyoruz, ancak kutudan Type-C bağlantı noktasını 3.5mm kulaklık girişine çeviren adaptör geldiğini de belirtmeliyiz.
Ek olarak, kutudan koruyucu şeffaf kılıf çıktığını da belirtelim. Mi 10T Pro, güvenlik detaylarına da önem veren bir ürün. Sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşu, aynı zamanda bir parmak izi okuyucu sensörü barındırıyor. İstenildiği taktirde, ön kamera yardımıyla yüz tanıma sistemi de devreye sokulabiliyor.
Mi10 T Pro’nun 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranı var. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 144Hz ekran yenileme değerine sahip. Xiaomi’nin şimdiye dek ürettiği en yüksek yenileme hızlı ekranı olan bu ekran, bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal. 144Hz değerini aktifleştirdiğinizde pencere ve ekranlar arası geçişlerin ne kadar pürüzsüz olduğunu fark ediyorsunuz. Tabii bu değeri düşürerek pilden tasarruf da edilebilir.
Ekran ayarlarına baktığımızda, renk profilinden karanlık moda, okuma modundan göz konforu moduna kadar pek çok seçeneğin sunulduğunu görüyoruz. Ek olarak, HDR10 desteği de mevcut. Ürün, dış mekân kullanımlarında da iyi bir parlaklık ve belirginlik değerine sahip. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet iyi.
Telefon, Snapdragon 865 çipsetine sahip. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB dahili depolama var. Ayrıca telefonun 256GB dahili depolamalı versiyonu olduğunu da belirtelim.
Android 10 işletim sisteminin kullanıldığı telefon, akıcı ve kullanışlı bir arayüze sahip. İstediğiniz oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle Call of Duty ve PUBG gibi popüler ve iyi grafiklere sahip oyunları akıcı detaylarla oynamak çok zevkli. Uzun süreli deneyimlerde de cihazda ciddi bir ısınma düzeyi görülmüyor.
Bu arada, Mİ10T Pro 5G’ye hazır bir telefon. Zira ürün, 5G altyapısını destekleyecek teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi yer alıyor: 108+15+3MP.
108MP ana kamera ile yapacağınız çekimler sonucunda afiş boyutlarında çıktılar dahi alabilirsiniz. 108MP çekim modunda 2X zoom seçeneği olduğunu da belirtelim. Tabii geniş açılı çekimler için de pek çok seçenek var. Ürün, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Ayrıca 4K videoları da 60FPS olarak kaydedebiliyor.
Ek olarak, hem ön hem de arka kameralar ile hızlı ve ağır çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz.
20MP değerdeki ön kameranın da selfie ve bokeh’li selfie’ler için güzel sonuçlar verdiğini söylemeliyiz.
NFC, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi kablosuz teknolojileri bünyesinde barındıran telefon, 5000 mAh pille geliyor ve bu pil, hızlı şarj desteğine sahip. 33w hızlı şarj adaptörüyle gelen telefon, kısa sürede şarj olabiliyor ve yoğun kullanımda tek şarj ile 2 günü çıkarabilmenizi mümkün kılıyor.
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