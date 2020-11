Xiaomi Mi 11 özellikleri ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 11 için bekleyiş sürüyor. Daha önce hatırlarsanız Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11'e ait olduğu söylenen bir fotoğraf sızdırılmıştı. Bu fotoğrafta Mi 11'in düz, Mi 11 Pro'nun ise kavisli bir ekranla geleceği görülüyordu. Ancak son sızıntılar, Xiaomi Mi 11'in özellikleriyle birlikte telefonun ekranının böyle olmayacağı gösteriyor.

Akıllı telefonlar konusunda daha önce birçok sızıntı yapan XDA'dan Mishaal Rahman Mi 11 özelliklerine dair bir tweet paylaştı. Rahman'a göre Mi 11, tıpkı Mi 11 Pro gibi 5 nm'lik yapısıyla aralık ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca telefonun ekranı, önceki sızıntılarda olduğu gibi düz değil, kavisli bir tasarım ile gelecek. Söylenenler sadece bunlarla da sınırlı değil.

This isn't really surprising info so I never bothered posting it before, but..



Mi 11 is likely "venus" w/ model name "K2." Of course, it has the Snapdragon 875, as well as a curved screen, 3 cameras (main 108MP), up to 30X zoom, ultra-wide that doubles for macros (H/T @DeicPro)