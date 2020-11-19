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Xiaomi Mi 11 özellikleri ortaya çıktı!

19.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 özellikleri ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 11 özellikleri için yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre daha önce Xiaomi Mi 11 Pro ile gündeme gelen Xiaomi Mi 11 özellikleriyle Mi 10 ve Mi 10 Pro'dan farklı bir noktaya ulaşacak.

Xiaomi Mi 11 için bekleyiş sürüyor. Daha önce hatırlarsanız Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11'e ait olduğu söylenen bir fotoğraf sızdırılmıştı. Bu fotoğrafta Mi 11'in düz, Mi 11 Pro'nun ise kavisli bir ekranla geleceği görülüyordu. Ancak son sızıntılar, Xiaomi Mi 11'in özellikleriyle birlikte telefonun ekranının böyle olmayacağı gösteriyor.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akıllı telefonlar konusunda daha önce birçok sızıntı yapan XDA'dan Mishaal Rahman Mi 11 özelliklerine dair bir tweet paylaştı. Rahman'a göre Mi 11, tıpkı Mi 11 Pro gibi 5 nm'lik yapısıyla aralık ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca telefonun ekranı, önceki sızıntılarda olduğu gibi düz değil, kavisli bir tasarım ile gelecek. Söylenenler sadece bunlarla da sınırlı değil.

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Mİ 11 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Mi 11'in kamera tarafında 108 MP'lik ana kamera ile geleceği söylenmekte. Bu kamera 30x yakınlaştırma yapabilecek. Buna ek olarak, 108 MP'lik kameranın yanında ultra geniş açılı kamera makro çekimler için de kullanılabilecek. En azından iddia kaynağının söyledikleri bu yönde. Mi 11 fiyatına dair herhangi bir bilgi ise bulunmuyor. Fakat tahminler telefonun uygun fiyatlı olacağından yana. Son olarak Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro için henüz bir çıkış tarihinin açıklanmadığının altını çizelim.

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