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  4. Xiaomi Mi Air Charge'a benzer: Motorola da gerçek kablosuz şarj teknolojisini gösterdi

Xiaomi Mi Air Charge'a benzer: Motorola da gerçek kablosuz şarj teknolojisini gösterdi

29.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Motorola'nın çatı şirketi Lenovo'dan bir yetkili, Motorola'nın gerçek kablosuz şarj teknolojisini Weibo üzerinden paylaştı. Yetkili ismin paylaştığı videoya bakılırsa akıllı telefonlara uzaktan kablosuz şarj sunmayı vadeden Xiaomi Mi Air Charge teknolojisine dişli bir rakip geliyor.

Kablosuz şarj teknolojileri için oldukça hareketli bir gün oluyor. Bunun ilk nedeni ise Xiaomi tarafından tanıtılan Xiaomi Mi Air Charge teknolojisi. Xiaomi bu teknoloji ile 144 anten vasıtasıyla akıllı telefonları birkaç metre uzaktan şarj etmeyi mümkün kılıyor. Üstelik Xiaomi'nin iddiasına göre birden fazla cihaz aynı anda 5W şarj desteği ile uzaktan şarj olabiliyor. Ancak ortaya çıkan bir videoya göre Xiaomi bu konuda rakipsiz değil.

MOTOROLA'DAN GERÇEK KABLOSUZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Motorola'nın üst şirketi Lenovo'dan bir yetkili, Weibo hesabından sürpriz bir video yayınladı. Yetkilinin paylaştığı video, tıpkı Xiaomi Mi Air Charge gibi yeni bir uzaktan kablosuz şarj teknolojisini açıkça gösteriyor. Videoda, iki Motorola markalı akıllı telefonun (Motorola Edge modelleri olduğu söyleniyor) 1 metrelik bir mesafeden herhangi bir bağlantı gerekmeksizin şarj olabildiği görülüyor. Görevli cihazın üzerine elini koyduğunda ise şarj işlemi durduruluyor. El çekildiğinde şarj işlemi devam ediyor.

Xiaomi gerçek kablosuz şarj cihazı Mi Air Charge'ı tanıttı!Xiaomi gerçek kablosuz şarj cihazı Mi Air Charge'ı tanıttı!

VİDEOYA RAĞMEN BİLİNMEZLİĞİNİ KORUYOR

Xiaomi Mi Air Charge'a nazaran Motorola'nın gerçek kablosuz şarj teknolojisinin ne kadar güç verdiği bilinmiyor. Üstelik teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil. Zira Motorola'nın henüz bu konuda resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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