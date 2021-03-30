Xiaomi Mi Laptop Pro 14 ve Mi Laptop Pro 15 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi 2. etkinliğinde ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Etkinlikte logosunu değiştirme kararı aldığını duyuran Çinli teknoloji devi, katlanabilir akıllı telefon Mi Mix Fold'u tanıttıktan sonra laptop modellerine geçti. Bu anlamda Xiaomi Mi Laptop Pro 14 ve Mi Laptop Pro 15 tanıtıldı.

XIAOMI MI LAPTOP PRO 15 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ile başlayalım. Alüminyum bir kasaya sahip olan Mi Laptop Pro 15, 3.5K çözünürlüğünde, E4 OLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, tahmin edebileceğiniz üzere 15 inç büyüklüğünde. Bilgisayar gücünü ise 11. nesil Intel işlemcilerden alıyor. Bu işlemcinin yanında GPU olarak Nvidia MX450 ekran kartı kullanılıyor. 100W hızlı şarj desteğine sahip 66 Whr batarya ile gelen Mi Laptop Pro 15, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama seçeneğine sahip. Huawei modellerinde olduğu gibi parmak izi okuyucusu dizüstü bilgisayarın güç tuşunun üzerinde yer alıyor.

XIAOMI MI LAPTOP PRO 14 ÖZELLİKLERİ

Mi Laptop Pro 14 ise Mi Laptop Pro 15'e nazaran farklı özelliklere sahip. Dizüstü bilgisayar, 14 inçlik 2.5K çözünürlükte 120 Hz ekran yenileme hızına sahip LCD bir ekrana yer veriyor. 11. nesil Intel işlemciden güç alan Mi Laptop Pro 14, Nvidia GeForce MX450 ekran kartına sahip. Mi Laptop Pro 14'te 100W hızlı şarj desteği bulunan 56 Whr batarya kullanılıyor. Yine güç tuşunda parmak izi okuyucusu bulunan dizüstü bilgisayar, 1,5 kg ağırlığında ve 15.6 mm kalınlığında.