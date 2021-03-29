Xiaomi Mi MIX ve Mi 11 Pro, Çin sınırlarını aşamayabilir!

Xiaomi geçen yıl Mi 10 Ultra'yı tanıttığında lansman sadece Çin'den değil, pek çok ülkeden izlendi. Fakat Xiaomi, Mi 10 serisinin en tepesine yerleştirdiği Mi 10 Ultra'yı Çin sınırlarının dışına çıkartmadı. Telefon, sadece Çin'e özel olarak piyasaya sürüldü ve diğer ülkelerde resmi olarak satılmadı. Yapılan yeni bir sızıntı ise Xiaomi'nin bugün düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi MIX için benzer bir adım atacağını ortaya çıkardı.

XIAOMI MI 11 PRO VE MI MIX İÇİN KÖTÜ HABER

Twitter'da ortaya çıkan o sızıntıya göre Xiaomi Mi 11 Pro, Çin'e özel olarak tanıtılacak ve bu yüzden telefon için küresel bir lansman yapılmayacak. Ayrıca aynı şey, iki yıl sonra geri dönecek Mi MIX için de gerçekleşecek ve nasıl bir tasarım ile geleceğini hala kestiremediğimiz kod adı ''cetus'' olan yeni Mi MIX, Çin'e özel kalacak. Yani her iki cihaz, Mi 10 Ultra'da olduğu gibi Çin dışındaki ülkelerde resmi olarak satılmayacak. Ancak, her iki cihaz etkinlikte yer alacak. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde.

MI 11 ULTRA İÇİN PLANLAR FARKLI

Xiaomi Mi 11 Ultra ise iddiaya göre, Hindistan dahil diğer küresel pazarlarda satışa sunulacak. Ancak henüz Xiaomi tarafından onaylanmayan bu planda bir değişiklik olabileceğini söylemekte yarar var. Eğer sızıntı doğru çıkarsa bu, katlanabilir akıllı telefon olacağı söylenen yeni Mi MIX'i bekleyenler için hayal kırıklığı yaratacak.

