Xiaomi Mi Notebook Pro X tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi Notebook Pro X'in özellikleri ve fiyatı için büyük bir bekleyiş vardı. Xiaomi, Mi Notebook Pro'u görücüye çıkartacağı tarihi ise 30 Haziran olarak işaret etmişti. Nitekim, takvimleri 30 Haziran'ı gösterdiğinde Xiaomi Mi Notebook Pro X'in üzerindeki örtü kaldırıldı.

XIAOMI MI NOTEBOOK PRO X ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Notebook Pro X, 3.456 x 2.160 piksel çözünürlüğünde 15,6 inçlik bir OLED ekran ile geliyor. Xiaomi, ekranın 600 nit maksimum parlaklığa çıkabildiğini iddia ediyor.

Amiral gemisi dizüstü bilgisayar gücünü ise 11. nesil Intel Core i7-11370H veya Intel Core i5-11300H işlemciden alıyor. Bu işlemcilere 4 GB GDDR6 bellek sunan Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartı eşlik ediyor. Intel Core i5 işlemcili model 512 GB depolama ile 16 GB RAM sunarken, i7'li seçenek 1 TB depolama alanı ve 32 GB RAM sunuyor. Notebook Pro X 1,9 ağırlığında ve 19 mm'den biraz daha ince.

Mi NoteBook Pro X'te bir USB Type-C bağlantı noktası, bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, iki USB bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tabii Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğini de unutmamak gerek. Ayrıca, dizüstü bilgisayarda Harman Kordon iş birliği ile geliştirilen hoparlörler var. Notebook Pro X, Type-C bağlantı noktasından 130W hızında şarj olabilen 80Wh pil kullanıyor.

İŞTE XIAOMI MI NOTEBOOK PRO X'İN FİYATI

Xiaomi Mi NoteBook Pro X'in fiyatına gelelim. Uzay grisi (Space Grey) rengiyle sunulan dizüstü bilgisayarın i5 modelinin fiyatı yaklaşık 1.238 dolar. i7'li seçenek ise yaklaşık 1.549 dolarlık bir fiyat belirlenmiş. Her iki modelin satışları şimdilik Çin'de gerçekleştiriliyor.

