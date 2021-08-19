Xiaomi Mi Pad 5 cep bilgisayarına dönüşebilecek

Bilmeyenler için, cep bilgisayarı özelliği, kullanıcıların katlanabilir telefonlarını taşınabilir bir bilgisayara dönüştürmelerine izin veriyor. Bu özellik, kullanıcılara başlat menüsü, görev çubuğu ve kontrol merkezi ile PC’ye benzeyen yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

MI MIX FOLD'UN ÖZELLİĞİ MI PAD 5'TE

‘Cep Bilgisayarı’ ile birlikte ‘Paralel Pencere’ ve ‘Ücretsiz Pencere Parmak Ucu Sürükleme’ dahil iki önemli özellik, kullanıcıların tıpkı Windows biçiminde birden fazla uygulama kullanmasına izin verirken, bir bilgisayarın sunduğuna benzer şekilde bir içeriği bir pencereden diğerine sürükleyip bırakmasını da sağlıyor. Şimdi, bunun Xiaomi Mi Pad 5‘e de aktarıldığı bildiriliyor. Bir iddia kaynağı, uygulamanın tablette çalıştığını sergilemek için Weibo'daki gönderisine ekran görüntüleri bile ekledi.

Mi Pad 5 Pro, Mi MIX Fold’dan taşınan Pocket PC uygulaması yüklendikten sonra PC modunda kullanılabilir. Ayrıca, bağlantı noktasının da herhangi bir hatadan etkilenmediği söylenirken, gelecek bir MIUI güncellemesinin tablete yeni bir işlevsellik daha kazandırması umuluyor. Bakalım bu yeni tablet daha ne gibi yeni özellikler kazanacak?

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