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Xiaomi tablet pazarına geri döndü: Mi Pad 5 Avrupa'ya gelebilir

16.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tabletler birçok ilginç yeni özellik ve yükseltmeler ile geliyor. Ancak Xiaomi, küresel bir sürümle ilgili ayrıntıları açıklamazken, Mi Pad 5’in Avrupa’ya geleceğine dair bilgiler gelmeye başladı.

Xiaomi tablet pazarına geri döndü: Mi Pad 5 Avrupa'ya gelebilir

Bu bilgi tedarik zincirindeki bir kaynak tarafından açıklandı ve habere göre Mi Pad 5 önümüzdeki ay Avrupa’da piyasaya sürülecek. Sürüm için belirli bir tarih olmasa da kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor.

MI PAD 5 ÖZELLİKLERİ

Mi Pad 5, Dolby Vision ve HDR10 ile 11 inç 120Hz LCD ekrana sahip. Kapağın altında 6 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama ile birlikte bir Snapdragon 860 işlemcisi yer alıyor.

Tabletin arkasında tek kamera, 13MP sensör bulunurken, önünde görüntülü görüşme ve ara sıra selfie çekmek için 8MP kamera bulunuyor.

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Mi Pad 5’te dört hoparlör var ancak kulaklık girişi yok. Ayrıca 8720 mAh pil kapasitesine, 33W hızlı şarj desteğine, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0’a sahip. Tablet kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzünü çalıştırıyor. Ayrıca bir ekran kalemi ve bir klavyeli kılıf için destek var.

MI PAD 5 PRO ÖZELLİKLERİ

Mi Pad 5 Pro, daha güçlü Snapdragon 870 yonga seti ile geliyor. Ayrıca daha hızlı LPPDR5 RAM kullanıyor ve 5G sürümünün RAM kapasitesi 8 GB’a kadar çıkabilir. Arkada iki kamera yer alıyor; 13MP ana sensör (5G versiyonu için 50MP) ve 5MP derinlik sensörü.  Diğer özellikler arasında 8600 mAh pil, 67W hızlı şarj desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Dolby Vision, Dolby Atmos, 8 hoparlör ve Android 11 yer alıyor.

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Xiaomi
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