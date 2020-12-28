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Xiaomi MIUI 12.5 resmen geliyor!

28.12.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Xiaomi MIUI 12.5 resmen geliyor!

Xiaomi MIUI 12.5 sürümü için resmi tarihi paylaştı. Xiaomi'nin paylaştığı MIUI 12.5 gönderisine göre, Mi 10T Pro ve Mi 10 gibi akıllı telefonlara da gelmesi beklenen yeni Xiaomi arayüzü, Xiaomi Mi 11 ile birlikte gelecek.

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesi için Xiaomi ve Redmi akıllı telefon sahipleri meraklı bir bekleyiş içerisinde. Xiaomi'nin MIUI 13 yerine MIUI 12.5 sürümünü resmi olarak lanse edeceği söylentisi geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Xiaomi ise dün Weibo'daki MIUI hesabı üzerinden MIUI 12.5 sürümünü doğruladı ve MIUI 12.5 tanıtım tarihi açıkladı.

XİAOMİ MIUI 12.5 ARAYÜZÜNÜ Mİ 11 İLE TANITACAK

MIUI 12.5 için yapılan paylaşıma göre, yeni Xiaomi arayüzü 28 Aralık'ta yani bugün lanse edilecek. Xiaomi ayrıca bugün Xiaomi Mi 11 ailesini de tanıtacak. Yani yeni arayüz, Mi 11 ile birlikte sahneye çıkacak gibi görünüyor. Böylece Xiaomi hem en yeni donanımını hem de en yeni yazılımını kamuoyuna sunacak.

MIUI 12.5,

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MIUI 12.5 HANGİ YENİLİKLERE SAHİP OLACAK?

Android 11 üzerine kurulacak MIUI 12.5 yenilikleri için henüz bir bilgilendirme yok. Fakat Xiaomi'nin MIUI 12.5'i bir ara güncelleme gibi konumlandırması çok büyük değişiklikler ile karşılaşmama ihtimalini ortaya çıkartıyor. Tabii bu noktada Xiaomi'nin lansman sırasında sürpriz yapma payı da var.

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