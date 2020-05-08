Xiaomi MIUI 12'nin çıkış tarihini bulmacaya sakladı!

MIUI 12 güncellemesi çok yakın bir tarihte Xiaomi tarafından dağıtılmaya başlanacak. Ülkemizdeki Xiaomi kullanıcıları dahil birçok Xiaomi meraklısı, Xiaomi'den gelecek bir 'MIUI 12 güncellemesi dağıtılmaya başlandı' açıklamasını bekliyor. Xiaomi ise böyle bir açıklamayı henüz yapmasa da, MIUI 12'nin çıkış tarihini farklı bir yol ile paylaştı. Bir bulmaca ile.

XİAOMİ MIUI 12'NİN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN BULMACA OLUŞTURDU

Xiaomi, resmi hesapları üzerinden bir bulmacanın fotoğrafını paylaştı. Bulmacada bir üçgen sembolü, bir Mi ayıcığı ve bir daire sembolü yer alıyor. Basit bir matematik egzersizi yaptıran Xiaomi'nin oluşturduğu bulmacanın sonucunda bir sayı ortaya çıkıyor. Biz o sayıyı söylemeden, siz önce aşağıda bulunan bulmacayı kullanarak sayıyı kendiniz bir çözmeye çalışın.

İŞTE MIUI 12 BULMACASININ CEVABI

Eğer bulmacayı çözdüyseniz veya bulmacayı çözmeden buraları okumaya geçtiyseniz sizin için bulmacanın sonucunu hemen söyleyelim. Xiaomi'nin paylaştığı bulmacada daire sembolü 10 sayısını, Mi ayıcığı ve üçgen sembolü de 3 rakamını temsil ediyor. Bu değerleri yerine koyunca ortaya 19 sayısı çıkıyor. Yani MIUI 12 beta sürümü 19 Mayıs tarihinde yayınlanmaya başlanacak. MIUI 12'nin kararlı sürümünün ise Kasım 2020'de yayınlanması bekleniyor.

