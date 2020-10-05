HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi RAMDISK ile oyun performansını artıracak!

Xiaomi RAMDISK ile oyun performansını artıracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Xiaomi yeni teknolojisi RAMDISK'i tanıttı. RAMDISK, Xiaomi akıllı telefonların oyun performansını artırmayı amaçlıyor. Bunun için ise dahili depolamayı değil RAM'i kullanıyor. İşte Xiaomi RAMDISK nedir? sorusunun cevabı.

Xiaomi RAMDISK ile oyun performansını artıracak!

RAM kapasitesi, akıllı telefonlarda gittikçe artıyor. Bugün orta seviye bir Android akıllı telefonda bile 6 GB RAM bulunabiliyor. Üst seviyelerde ise 16 GB RAM'e sahip akıllı telefon bulmak mümkün. Gittikçe artan RAM kapasitesi, Xiaomi'yi ise harekete geçirmiş durumda. Xiaomi RAMDISK adını verdiği teknoloji ile bunu kanıtlıyor.

Xiaomi RAMDISK ile oyun performansını katlayacak

XİAOMİ RAMDISK OYUNLARI RAM'E KURUYOR

Xiaomi RAMDISK teknolojisini tanıttı. Basit olarak anlatmak gerekirse bu teknoloji, telefonların RAM'lerini depolama alanı olarak kullanmayı amaçlıyor. RAMDISK teknolojisi, sanal depolama alanı olarak kullanılmak üzere RAM'in bir kısmını ayırmak için kullanıyor. Bunu kullanmanın avantajı, RAM hızının akıllı telefonlarda kullanılan depolama teknolojisinden önemli ölçüde daha hızlı olmasından kaynaklanıyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu sayede oyunlar daha hızlı açılabiliyor, oyun performansı artırılabiliyor. Fakat RAMDISK teknolojisinin önemli bir dezavantajı da mevcut.

Xiaomi RAMDISK

TELEFONU KAPATINCA HER ŞEY SONLANIYOR

RAMDISK, telefonda sanal bir depolama alanı oluşturduğu için telefon kapatılıp açıldığında RAM'e yüklenen oyunlar da siliniyor. Bu yüzden Xiaomi de RAMDISK teknolojisini 'Oyun Deneme' modu adı altında kullanıcılarına sunuyor. Bu mod sayesinde QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite gibi 10'dan fazla oyun RAM'e indirilip denenebiliyor. Telefon açılıp kapandığında ise oyunları tekrar indirip denemek gerekiyor. Şimdilik bu teknoloji sadece Xiaomi Mi 10 Ultra kullanıcıları kullanabiliyor. Önümüzdeki zamanlarda diğer Xiaomi cihazlarının da RAMDISK teknolojisini kullanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Honda Formula 1'den çekilme kararı aldı! Peki ne yapacak?Honda Formula 1'den çekilme kararı aldı! Peki ne yapacak?
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lenovo Legion Duel sonunda Avrupa’da!
Lenovo Legion Duel sonunda Avrupa’da!
Galaxy Z Fold 2 ne kadar sağlam?
Samsung'un yeni katlanırı teste girdi! Peki nasıl sonuç aldı?
Honda Formula 1 yarışları için enerjisini başka alanlara aktaracak
Honda Formula 1'den çekilme kararı aldı! Peki ne yapacak?
IKEA'dan çok önemli tek kullanımlık pil kararı
IKEA'dan çok önemli tek kullanımlık pil kararı
Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Twitter kötü dilek ile tacize nihayet yasak koyuyor
Twitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.