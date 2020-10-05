Xiaomi RAMDISK ile oyun performansını artıracak!

RAM kapasitesi, akıllı telefonlarda gittikçe artıyor. Bugün orta seviye bir Android akıllı telefonda bile 6 GB RAM bulunabiliyor. Üst seviyelerde ise 16 GB RAM'e sahip akıllı telefon bulmak mümkün. Gittikçe artan RAM kapasitesi, Xiaomi'yi ise harekete geçirmiş durumda. Xiaomi RAMDISK adını verdiği teknoloji ile bunu kanıtlıyor.

XİAOMİ RAMDISK OYUNLARI RAM'E KURUYOR

Xiaomi RAMDISK teknolojisini tanıttı. Basit olarak anlatmak gerekirse bu teknoloji, telefonların RAM'lerini depolama alanı olarak kullanmayı amaçlıyor. RAMDISK teknolojisi, sanal depolama alanı olarak kullanılmak üzere RAM'in bir kısmını ayırmak için kullanıyor. Bunu kullanmanın avantajı, RAM hızının akıllı telefonlarda kullanılan depolama teknolojisinden önemli ölçüde daha hızlı olmasından kaynaklanıyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu sayede oyunlar daha hızlı açılabiliyor, oyun performansı artırılabiliyor. Fakat RAMDISK teknolojisinin önemli bir dezavantajı da mevcut.

TELEFONU KAPATINCA HER ŞEY SONLANIYOR

RAMDISK, telefonda sanal bir depolama alanı oluşturduğu için telefon kapatılıp açıldığında RAM'e yüklenen oyunlar da siliniyor. Bu yüzden Xiaomi de RAMDISK teknolojisini 'Oyun Deneme' modu adı altında kullanıcılarına sunuyor. Bu mod sayesinde QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite gibi 10'dan fazla oyun RAM'e indirilip denenebiliyor. Telefon açılıp kapandığında ise oyunları tekrar indirip denemek gerekiyor. Şimdilik bu teknoloji sadece Xiaomi Mi 10 Ultra kullanıcıları kullanabiliyor. Önümüzdeki zamanlarda diğer Xiaomi cihazlarının da RAMDISK teknolojisini kullanması bekleniyor.

