Xiaomi Redmi Note 9S Wi-Fi sorunu yaşıyor!

Redmi Note 9S tüketiciler tarafından oldukça dikkat çekici bir model olarak adlandırıldı. Zira, telefon görece daha uygun fiyata daha uygun özellikler ile iyi bir deneyim sunmayı hedefliyordu. Gelen ilk kullanıcı yorumları da bunu kanıtlıyor. Ancak bu kullanıcıların aralarında sesini duyurmak isteyen bazıları var; Onlar Redmi Note 9S Wi-Fi sorunundan şikayetçi.

REDMİ NOTE 9S Wİ-Fİ SORUNU YÜZÜNDEN BAĞLANAMIYORLAR

Xiaomi topluluk forumlarında son zamanlarda Redmi Note 9S kullanıcıları bir şikayet ile meşgul ediyor. O şikayete göre, Avrupa modeli Redmi Note 9S'lerde ekran kilitlendikten birkaç dakika sonra ağ bağlantısı durduk yere kesiliyor. Ekran açıldığında ise Wi-Fi simgesi ekranda yer alsa dahi herhangi bir ağ bağlantısı sağlanamıyor. Xiaomi'nin ise Redmi Note 9S Wi-Fi sorunu yaşayan kullanıcılara bazı tavsiyeleri var.

İŞTE XİAOMİ'NİN TAVSİYELERİ

Xiaomi, Redmi Note 9S'in bu sorununu çözmek için kullanıcılara telefonlarını sıfırlamalarını ve Wi-Fi yönlendiricilerini kapatmalarını söylüyor. Ancak tüm bunlar söz konusu sorunu çözmeye yetmiyor. Bazı kullanıcılar Mayıs ayında yayınlanan Redmi Note 9S MIUI 11.0.8.0 güncellemesini yükledikten sonra sorunun düzeldiğini belirtiyor. Fakat bu da genele hitap eden bir çözüm sağlamıyor. Birçok kişi hala Wi-Fi sorunu yaşadıklarını belirtiyorlar. Xiaomi'nin yakın zamanda küçük bir güncelleme ile bu sorunu çözeceği düşünülüyor. Xiaomi'den yakın bir zamanda bu konu hakkında açıklama gelmesi bekleniyor.

