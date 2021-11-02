Xiaomi, Redmi Smart Band Pro’yu piyasaya sürdü 

Redmi'nin yeni cihazı Redmi Smart Band Pro, 50’den fazla saat yüzü desteği ile birlikte geliyor. Ürün siyah renkli bir gövdeye sahip.

REDMI SMART BAND PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Akıllı cihazda koşu, bisiklete binme, yüzme ve yoga gibi popüler aktiviteleri içeren 110’dan fazla egzersiz modu da dahil olmak üzere çeşitli özellikler bulunuyor. Şirket, Redmi Smart Band Pro’nun bir antrenmanın ne zaman başladığını algılayabildiğini ve ayrıca kullanıcının harcadığı çabayı ölçebildiğini söylüyor. Strava ve Apple Health gibi uygulamalar için de destek var.

Redmi Smart Band Pro, stres seviyelerini ölçebiliyor ve ayrıca kadın sağlığı ile ilgili özellikler sunuyor. Fitness takipçisi 7/24 kalp atış hızı monitörünün yanı sıra uyku kalitesi takibini de destekliyor. Ayrıca, kullanıcı uyurken otomatik olarak kan oksijen seviyelerinin kontrol edilmesini de destekliyor.

Suya dayanıklılık için 5ATM derecesine sahip olan cihaz, manyetik şarj cihazı ile tamamen şarj edildikten sonra tipik kullanımda 14 güne kadar veya güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Redmi Smart Band Pro’nun fiyatlandırması ve diğer ayrıntıları açıklanmadı. Ancak şirketin bu detayları önümüzdeki günlerde veya haftalarda paylaşmasını bekliyoruz. Cihazın Mi Smart Band 6’nın satın alınamadığı ülkelere gelme olasılığı var.

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