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Xiaomi yeni hızlı şarj teknolojisi ile gündemde

27.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Xiaomi yeni hızlı şarj teknolojisi ile gündemde

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

Sattığı fiyat performans odaklı ürünlerle dikkat çeken Xiaomi, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Xiaomi son dönemde satışa sunduğu modellerde diğer birçok üretici gibi hızlı şarj desteğine yer veriyordu.

Uygun fiyatlı modellerde ise desteklenen hızlı şarj teknolojisi genel itibariyle 33W dolaylarındaydı. Fakat sızdırılan raporlara göre önümüzdeki dönemde Xiaomi uygun fiyatlı modellerinde 55W’lık hızlı şarj teknolojisi kullanacak.

UYGUN FİYATLI MODELLERE 55W HIZLI ŞARJ DOPİNGİ

Çin kaynaklı haberlere göre Xiaomi yeni geliştirdiği hızlı şarj teknolojisini uygun fiyatlı Redmi modellerinde kullanmayı planlıyor.

Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan Redmi modellerinde 55W’lık hızlı şarj desteğine yer verilecek.

Halihazırda orta segmentteki pek çok modelde hızlı şarj desteği mevcut. Fakat bu hızlı şarj desteğinin hayli sınırlı olduğu da bir gerçek. Üste segment modellerde artık 100W’ın üzerinde hızlı şarj teknolojilerine yer veriliyor. Bu sayede pek çok amiral gemisi modeli sadece saniyeler içerisinde önemli ölçüde şarj oluyor.

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Xiaomi’nin bu adımı ile birlikte orta segmentteki modellere verilen destek de artacaktır. Bakalım Çinli üreticinin rakipleri Xiaomi’nin bu hamlesine nasıl cevap verecek?

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