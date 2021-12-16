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  4. Yabancı uyruklu kadın otel odasında kanlar içinde bulundu! Katil zanlısını annesi ihbar etti

Yabancı uyruklu kadın otel odasında kanlar içinde bulundu! Katil zanlısını annesi ihbar etti

16.12.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, otel görevlileri tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Başına sert bir darbe aldığı tespit edilen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan kadının katil zanlısını annesi ihbar etti.

Yabancı uyruklu kadın otel odasında kanlar içinde bulundu! Katil zanlısını annesi ihbar etti

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

OTEL GÖREVLİLERİ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, Lola Ibatova isimli yabancı uyruklu kadın otele geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OTELDEN TEK BAŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü.

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BAŞINA ALDIĞI SERT DARBEYLE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ANNESİ OĞLUNU İHBAR ETTİ

Öte yandan polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınla birlikte otele gelen zanlının annesinden ihbar aldı. Polisi arayan kadın telefonda oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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