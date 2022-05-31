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Yabancı uyruklular para vermeyince ortalık savaş alanına döndü! Esnaf isyan etti: Canımızı sokakta bulmadık

31.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslar ortalığı birbirine kattı. Korsan taksiye binen ve ücret ödemek istemeyen kişiler esnafında araya girmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle olaya müdahale etmeye çalıştı. Esnaf Doğan Dalkılıç, “Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Ücret ödememişler ve kaçmışlar. Silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?” dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre korsan taksi kullanarak şehir dışından İstanbul’a seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, şoföre para vermeden kaçmak istedi. Sürücü ile şahısların arasında çıkan kısa süreli kovalamacanın ardından taraflar arasında arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma kısa sürede büyürken, cadde adeta savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, tarafların dağılmasının ardından sonlanırken ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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''CANIMIZI SOKAKTA BULMADIK''

Yaşanan o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan kavga ile ilgili konuşan esnaf Doğan Dalkılıç, “Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Yolcular ücret ödememişler ve kaçmışlar. Çok kalabalıktı, ellerinde silah, bıçak gibi aletler vardı. Biz silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?” dedi.

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YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, korsan taksiden inen yabancı uyruklu iki şahsın parasını vermeden kaçmayı çalışmasının ardından şoför tarafından yakalanarak arabaya geri getirildiği ve çevredeki esnaf ile yabancı uyruklular arasında bıçak ve sopalarla arbede yaşandığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ğüzelim memleket yabancı uyruklu dan geçilmiyor. ha bizde yokmu böyle çirkef alası var.
bu zulum yeterr turk mılletıne ey hukumet
ahhh ahh nerde benım 80 ler 90 lar hatta 2000 lerdekı esenyurt'um

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