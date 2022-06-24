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Yabancı uyruklular tarafından rehin alındı, özel harekat kurtardı! 'Kaçırıp taciz etmişler'

24.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de yabancı uyruklu genç kız, yabancı uyruklu 2 şahıs tarafından rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, “beni rehin aldılar, kurtarın” demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. gözaltına alınırken genç kadının sözleri üzerine ihbarda bulunan Arda Ahmet G. ''özel harekat polisi geldi ve bunları çıkardılar. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, “Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler” dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.

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“BENİ ÖLDÜRECEKLER, REHİN ALDILAR VE KAPILARI KİLİTLEDİLER”

Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet G., "Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize 'beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler' dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar” dedi.

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(İHA)

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