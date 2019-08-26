Kendisinin de bu tesiste çalıştığını ifade eden Lotumolo, burada mozzarella ve burrata peynirleri ürettiklerini kaydetti.

Angelo Lotumolo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden İtalya'da aile şirketleri olduğunu, babasının büyük bir arazide 600 mandanın bulunduğu tesiste üretim yaptığını söyledi.

Gezerek güzelliklerine hayran kaldığı Türkiye'yi çok seven Lotumolo'ya Kandıra'da "enişte" diye hitap ediliyor.

ABD'de bulunduğu dönemde iş adamları Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral'dan aldığı teklifi kabul ederek Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen Lotumolo, Kandıra Mandacılık Çiftliği'nde genel müdür olarak çalışmaya başladı.

Lotumolo, babasının daha sonra mandaları sattığını ve tarla işleri yapmaya başladığını dile getirerek, "Babam küçük çapta hayvancılığa devam ediyor. Ben ise daha sonra ABD'ye ve Kanada'ya gittim. 2014 yılında Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ile tanıştım. Kandıra'daki çiftlikte çalışmak üzere konuştuk ve anlaştık. Daha sonra Türkiye'deki iş hayatım başladı. Buraya geldim, ikinci ailemi burada buldum." diye konuştu.

- "Kandıra'da herkes bana 'enişte' diyor"

İtalya ile Türkiye'nin birbirine benzediğine işaret eden Lotumolo, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurguladı.

Lotumolo, Türkiye'de birçok kenti gezdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi çok seviyorum. İtalya'ya çok benziyor. Türkiye'nin yemekleri çok güzel. Türkiye çok güzel. Kapadokya, Trabzon, Ege, Marmaris, Assos, Çanakkale çok güzel. Çanakkale'ye bayıldım. Tarihi geçmişi olan bir şehir. Anıtkabir'i de çok sevdim. Oraya gittiğimde Atatürk'ün kim olduğunu anladım. Büyük bir adam Atatürk, Türkiye'de ne kadar önemli işler yapmış."