HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Yağ bezesi deyip geçiyorlar' Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı artıyor!

'Yağ bezesi deyip geçiyorlar' Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı artıyor!

15.10.2024 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde meme kanseri görülme oranı kadınlara göre daha düşük olsa da belirtilere dikkat etmekte fayda var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, erkeklerde meme kanserinin görülme oranının eski yıllara göre arttığını söyledi. Erkeklerde meme kanseri belirtileri ve bilinmesi gerekenler haberimizde.

'Yağ bezesi deyip geçiyorlar' Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı artıyor!

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal meme kanserinin taranabilen kanserler arasında yer aldığını belirtti.

kalp-krizi-53641_b

Erken teşhisle hastaların iyileşme şansının yüzde 90'lara kadar çıktığını aktaran Gürdal, "Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. 40 yaş üstü her kadının düzenli olarak mamografi çektirmesi ve kendi kendine meme muayenesi yapması ile bu kanserin önüne geçilebilir." dedi.

SON YILLARDA ARTTI

Gürdal, son yıllarda erkeklerde meme kanseri görülme sıklığının arttığını aktardı.

iStock-700262796 (1)

Meme kanseri konusunda kadınların daha bilinçli olduğunu ancak erkeklerin aynı bilinç seviyesinde bulunmadığını anlatan Gürdal, "Meme kanseriyle ilgili farkındalığın az olduğu bir grup var erkekler. Erkekler meme kanseri olma ihtimallerini hiç düşünmüyorlar. Halbuki erkekler meme kanseri olabilir. Meme kanseri eski yıllara göre erkeklerde daha fazladır." diye konuştu.

Gürdal, erkeklerin meme kanserini erken evrede fark etmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

iStock-1966887617

Tüm kanser vakalarında olduğu gibi erkeklerde meme kanserinde de erken tanı ve tedavinin, hastalığın iyileşme olasılığını arttırdığını vurgulayan Gürdal, şunları kaydetti:

"Erkekler meme kanseri olabileceklerini bilmiyorlar. Kadınlar ellerine bir kitle yada kist geldiğinde kanser riskiyle karşılaşma ihtimaliyle doktora koşuyorlar. Ama erkekler ellerine bir kitle geldiğinde 'yağ bezesi, kist deyip' hiç kanser olma ihtimalini düşünmüyorlar. Meme kanserinin erkeklerde görülme oranları artıyor. Erkekler meme kanseri farkındalığı konusunda mutlaka yeterince bilgi sahibi olmalı."

AA

ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Ele gelen şişlik
  • Meme başından kanlı ya da berrak akıntı
  • Meme derisinde içe çökmeler
  • Meme derisinde kabuklanma
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri erkek hasta
En Çok Okunan Haberler
Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.