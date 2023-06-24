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  4. Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

22.06.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilosunu sürekli kontrol altında tutmak ve vücudunu detaylı analiz etmek isteyenlere akıllı tartılar tavsiye ediliyor. Akıllı tartılar, kilo ölçümünün yanı sıra saniyeler içinde yağ, kas ve vücut kitle endeksi ölçümünü yapabiliyor. Pek çok markanın birbirinden kaliteli ve kullanışlı akıllı tartı çeşitleri bulunuyor. Gelin, bütçenize uygun en kaliteli akıllı tartı modellerini modellerini beraber keşfedelim.

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

İçindekiler

  • 1. Kalabalık aileler için: Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akıllı Tartı
  • 2. Geniş dijital ekranıyla: Tefal BM2520 Body Up Yağ Ölçerli Banyo Tartısı
  • 3. Sade ve kompakt: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı
  • 4. Güvenli ve kullanışlı: Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı
  • 5. Kullanıcı dostu özellikler: Grundig PS 5112 Cam Baskül Vücut Analizli Dijital Tartı
  • 6. Tam bir fiyat performans ürünü: GoldMaster Formy Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Vücut Analizli Tartı
  • 7. Zarif tasarım: Nautica Marble Collection Vücut Analizli Akıllı Bluetooth Tartı
  • 8. Bütçesi kısıtlı olanlara: Mastek Yağ Ölçer Fonksiyonlu Siyah Akıllı Dijital Baskül
  • 9. Geniş akıllı tartı isteyenler için: Beurer BF 850 Ekstra Büyük Basma Yerli Akıllı Tartı
  • 10. Vücudunuzu tanıyın: Voit İstanbul Bluetooth Baskül Dijital Akıllı Tartı Yağ Ölçer Tartı

Akıllı tartılar; vücut yapısını detaylı analiz edip bilgileri hafızasında tutuyor. Bu sayede vücuttaki değişimler kolaylıkla fark ediliyor. "Akıllı tartı nasıl çalışır?" sorusunu soranlar için hemen yanıtlayalım: Akıllı tartılar, vücuda ufak bir elektrik akımı gönderip üst kısımlarındaki akıllı sensörler sayesinde vücudun bu akıma olan direncini ölçüyor. Böylece vücut yapısı kolaylıkla analiz ediliyor. Hazırsanız en iyi akıllı tartı modellerini birlikte mercek altına alalım.

1. Kalabalık aileler için: Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akıllı Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

Bir değil iki değil tam 10 farklı kişinin vücut yapısını hafızasında tutabilen Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akıllı Tartı, kalabalık aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Bluetooth özelliği bulunan akıllı tartı, V-Fit mobil uygulaması sayesinde vücut analizlerinin düzenli takip edilmesini kolaylaştırıyor. Yağ, kas, su, kemik, BMI, BMR analizlerini yapabilmesinin yanı sıra iç organ yağ ölçümü de yaparak çeşitlilik sunuyor. Düz beyaz rengiyle sade tasarımlı banyolara kolayca uyum sağlayan model, küçük boyutuyla az yer kaplıyor. 180 kilograma kadar herkesin vücut yapısını analiz edebiliyor.

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2. Geniş dijital ekranıyla: Tefal BM2520 Body Up Yağ Ölçerli Banyo Tartısı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

Akıllı tartı kullanmak isteyen fakat ekranı görmekte zorlananların mutlaka göz atması gereken Tefal BM2520 Body Up Yağ Ölçerli Banyo Tartısı geniş dijital ekranı sayesinde verilerin kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. 8 farklı vücut ölçüsünü hafızasında tutabilen model, ailenin her ferdinin kendi vücut verilerini analiz etmesine yardımcı oluyor. Kilo, yağ ve vücut kitle endeks ölçümlerini en doğru şekilde yapıyor. Üst kısımdaki ölçüm yapan elektronlar, paslanmaz çelik malzemelerden üretildiği için dayanıklılığını uzun yıllar koruyor. Model, vücut analizini 150 kilograma kadar olan ağırlıklarda yapabiliyor.

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3. Sade ve kompakt: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Adsız tasarım - 2023-06-23T161850.255

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Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, hayatın her alanında teknolojik cihazlar kullanmayı seven, banyosu için sade ve kompakt tasarımlı bir akıllı tartı arayanların radarına hızlıca giriş yapıyor. Sadece 1,7 kg ağırlığında olduğu için kolaylıkla hareket ettirilebiliyor. Kilogram ve pound üzerinden ölçüm yaparak size tercih imkânı sunuyor. Temperli cam, dayanıklı ANS plastik ve paslanmaz çelik gibi güçlü malzemelerden üretildiği için kullanıcılarına güven veriyor. Kemik kütlesi, vücut suyu, yağ oranı ve temel metabolizma ölçümlerini hızlıca yapıyor. Sade arayüzü sayesinde elde edilen verilerin kolay ayırt edilmesine yardımcı oluyor.

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4. Güvenli ve kullanışlı: Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

En iyi akıllı tartı modelleri sıralandığında kalitesi ve performansıyla zirvede yer alan Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı, akıllı özellikleriyle merak uyandırıyor. Mobil uygulama sayesinde vücut ölçümlerinin kayda alınmasını ve incelenmesini kolaylaştırıyor. Kg ve Lbs ölçümlerini destekleyen model, ölçü birimleri arasında hızlı geçiş sağlıyor. Sadece 1,5 kg ağırlığında olduğu için kolay taşınıp hareket ettirilebiliyor. Modelin en sevilen özelliği alçak tasarımı. Bu sayede üzerine rahat çıkılmasını ve dengede durmayı sağlıyor. Ayrıca kaydırmaz tasarımı sayesinde güvenliği üst seviyede tutuyor.

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5. Kullanıcı dostu özellikler: Grundig PS 5112 Cam Baskül Vücut Analizli Dijital Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

Akıllı tartı tavsiyesi isteyenler için öne çıkan Grundig PS 5112 Cam Baskül Vücut Analizli Dijital Tartı, uygun fiyatı ve kaliteli özellikleriyle hangi akıllı tartıyı alacağına karar veremeyenler için muhteşem bir seçenek yaratıyor. Geniş LCD ekranı sayesinde tek bakışta ölçüm değerlerinin görülmesini sağlıyor. LCD ekranda ölçüm değerlerinin yanı sıra pil göstergesi de yer aldığı için pil gücü azaldığında kullanıcılarını bilgilendiriyor. Ayrıca kullanılmadığı zamanlarda kendiliğinden kapanma özelliğiyle boşa enerji tüketmiyor. Yağ oranı, su seviyesi, kemik ağırlığı ve kas kütlesi gibi ölçümler yaparak sağlığına dikkat edenleri mutlu ediyor.

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6. Tam bir fiyat performans ürünü: GoldMaster Formy Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Vücut Analizli Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

"Fiyat performans en iyi akıllı tartı hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan GoldMaster Formy Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Vücut Analizli Tartı, kalitesiyle görenleri hayran bırakıyor. Kilo, yağ, su kemik ve kas kütlesi ölçümleriyle çok yönlü kullanım vadediyor. Ayrıca günlük kalori ihtiyacını da göstererek kullanıcılarını mutlu ediyor. 1 adet 3 v Lityum pille çalışan model, pil gücü azaldığında uyarı veriyor. Gr, lb ve st ölçüm birimlerini destekliyor. 6 mm temperli cam tasarımıyla da hem güvenli hem şık bir ürün olarak öne çıkıyor.

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7. Zarif tasarım: Nautica Marble Collection Vücut Analizli Akıllı Bluetooth Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

Modern ve zarif tasarımıyla kullanıldığı ortama estetik bir görünüm kazandıran Nautica Marble Collection Vücut Analizli Akıllı Bluetooth Tartı, 8 farklı kişinin vücut ölçümlerini hafızasına kaydedebiliyor. Mobil uygulamasıyla özelleştirme imkânı sunan model, hedef koyma özelliği sayesinde her gün hedefe ne kadar yaklaşıldığının görülmesini sağlıyor. Böylece formunu korumak isteyenleri motive ediyor. 5 mm kalınlığındaki güçlü temperli camı sayesinde dayanıklı bir yapıya sahip. Geniş ve LED aydınlatmalı ekranı değerlerin kolayca görülmesini sağlıyor. Ayrıca son derece hızlı çalıştığı için değerleri saniyeler içinde ekrana yansıtıyor.

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8. Bütçesi kısıtlı olanlara: Mastek Yağ Ölçer Fonksiyonlu Siyah Akıllı Dijital Baskül

Adsız tasarım - 2023-06-23T162006.022

Bütçesi kısıtlı olan, uygun fiyata kaliteli ve kullanışlı akıllı tartı arayanların kaçırmaması gereken Mastek Yağ Ölçer Fonksiyonlu Siyah Akıllı Dijital Baskül, birbirinden başarılı özellikleri sayesinde pek çok ihtiyaca yanıt veriyor. 28x28 cm ölçüsüne sahip model, banyolarda kolayca yer bulup kalabalık yaratmıyor. Hem kg hem pound ağırlık birimlerinde ölçüm yapabiliyor. Mobil uygulama desteği bulunan akıllı tartı, vücut analizlerinin detaylı incelenmesine yardımcı oluyor. Temperli cam tasarımıyla hem şıklık hem dayanıklılık vadediyor. 180 kg'a kadar ölçüm yapabiliyor. Ayrıca kirlendiği zaman nemli bezle kolayca temizleniyor.

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9. Geniş akıllı tartı isteyenler için: Beurer BF 850 Ekstra Büyük Basma Yerli Akıllı Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

En kaliteli akıllı tartı modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Beurer BF 850 Ekstra Büyük Basma Yerli Akıllı Tartı, ufak tartılardan hoşlanmayanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Geniş ayak basma yeri sayesinde denge kurulmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca geniş yapısı sayesinde ekrandaki ölçüm değerlerinin rahat görülmesine de yardımcı oluyor. Yağ durumu, vücut suyu, kas oranı ve kemik kütlesi gibi ölçümleri hızlıca gerçekleştiriyor. Mobil uygulaması sayesinde analizlerin detaylı incelenmesine imkân tanıyor. Paslanmaz çelik malzeme kalitesiyle uzun yıllar kalitesini muhafaza ediyor.

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10. Vücudunuzu tanıyın: Voit İstanbul Bluetooth Baskül Dijital Akıllı Tartı Yağ Ölçer Tartı

Yağ oranından kiloya kadar her türlü ölçümü yapabilen en iyi akıllı tartı modelleri

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Uygun fiyatlı ve şık tasarımlı akıllı tartı önerisi isteyenlerin kaçırmaması gereken Voit İstanbul Bluetooth Baskül Dijital Akıllı Tartı Yağ Ölçer Tartı, İstanbul manzaralı deseniyle hoş görünüm sunuyor. Kemik ölçümünden kas kütlesine, yağ ölçümünden metabolizma hızına kadar vücudunuzdaki pek çok değişimi görmenizi sağlıyor. Dijital ekrana sahip model, Bluetooth özelliği sayesinde ölçüm yaptığı verileri akıllı telefonlara aktarabiliyor. Bu sayede günlük ve haftalık analizler yapılıyor. Ayrıca mobil uygulamasına birden fazla kişi kaydedilebildiği için sizin dışınızdaki aile bireyleri de 180 kilogram ağırlığa kadar kendi vücut dengesini ölçebiliyor.

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