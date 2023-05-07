Yağlanmış zehir dolu karaciğeri anında temizliyor! Hastalıklara karşı kalkan oluyor

Demirhindi bitkisi karaciğeri temizleyen ve gençleşmesini sağlayan en önemli bitkiler arasında yer almaktadır. Adeta şifa kaynağı olarak görülen demirhindi meyvesi özellikle Afrika'da sıklıkla kullanılmaktadır. Tansiyon, kan şekeri, kolesterol gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan demirhindinin faydaları saymakla bitmez.

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

C vitamini, protein, karoten, tiamin, niasin, folat, potasyum, bakır, demir, kalsiyum, fosfor, selenyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerir.

Kan basıncını kontrol altına alır.

Kan şekerini dengeler ve insülinin düşmesine yardımcı olur.

Lifli bir yapıya sahip olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasına destek olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.

Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korumasıyla bilinir.

Hücrelerin yenilenmesinde ve dokuların onarılmasında önemli bir payı vardır. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Vücuttaki yağlanmanın önüne geçer.

Cilt sağlığını korur.

Hazımsızlığı giderir. Bu sayede kilo alımına da yavaşlatabilir.

Mide asitlerini dengelediği için ülser, reflü gibi mide hastalıklarının oluşumunu önler.

Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Anemi tedavisi için önerilen meyvelerden biridir. Demir eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Sinir fonksiyonları ve kas gelişimini destekler. Böylece reflekslerinizin güçlenmesini ve aktif kalmanızı sağlar.

Karaciğer sağlığını korumasıyla bilinir.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi ağacının meyvelerinden yapılan demirhindi çayını demlemek oldukça kolaydır. Çayı hazırlamak için ilk olarak yaklaşık 1 litre su kaynatılmaya başlanılır ve su kaynamadan hemen önce 20 gram kadar demirhindi meyvesini suya eklenir.

Su iyice kaynadıktan sonra çay soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketilebilir. Önerilen miktarlarda kullanıldığı takdirde çayın etkilerinden en etkili şekilde faydalanabilir.

