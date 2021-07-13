Yağlı cilde sahip olanlar boşuna eziyet çekmiş! Bu maske tarifleri kısa sürede etkisini gösteriyor

Yaşlanma belirtileri daha az görülse de pek çok cilt problemine de adeta ev sahipliği yapan yağlı bir ciltle yaşamayı kabullenmek zorunda değilsiniz. Gözenek, sivilce, parlama, siyah nokta gibi sorunlara evde hazırladığımız doğal maskelerle çözüm bulmanız elbette mümkün. Bu maske önerilerine geçmeden önce bilmelisiniz ki yağlı bir cilde sahipseniz gözeneklerinizi sebum fazlası, kir ve ölü derinin oluşturduğu tabakadan arındırmak sizin için çok önemli.

Makyaj temizliği ve gece bakımı tek başına yeterli olmayacağından uyandığınızda da cildinizi derinlemesine temizlemeli ve su bazlı bir nemlendirici kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Cildinizi güzelce temizleyip arındırdıktan sonra vereceğimiz maske tariflerinden dilediğinizi uygulayarak yağlanma probleminin önüne geçebilirsiniz. İşte, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 3 cilt maskesi tarifi...

1. LİMONLU MASKEYLE AKNE SORUNUNA SON!

Asidik özelliğinden dolayı akne sorunuyla savaşmada ve gözenekleri temizlemede kullanabileceğiniz en güzel maskelerden biri limonlu maske. Tarifteki ada çayı da cildi arındırma ve gözenekleri küçültmede oldukça başarılı.

Gelelim maskenin hazırlanışına,

1 çay kaşığı limon suyunu, 1 çay kaşığı kuru ada çayı ile karıştırın.

Oluşan karışımı yüze uygulayıp 10 dakika bekletin.

Sonrasında cildinizi ılık su ile durulayabilirsiniz.

2. YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ

Ciltteki fazla yağı arındırmak, gözenekleri temizlemek ve sivilceleri kurutmak söz konusu olduğunda akla gelen ilk doğa malzeme kil. Yeşil kil ile yapılan maskelerde cildinizin fazla yağı emilir ve aktif sivilceleriniz daha kısa zamanda geçebilir. Beyaz kil de cildinizi tahriş etmeden sivilcelerinizi kurutabilir.

Gelelim maskenin hazırlanışına,

1 tatlı kaşığı beyaz kil, 1 tatlı kaşığı su, 2 damla limon yağını karıştırın.

Krem kıvamına geldikten sonra cildinize uygulayın.

Kuruyuncaya kadar yaklaşık 10-15 dakika bekleyin.

Ilık su ile masaj yaparak cildinizi yıkayabilirsiniz.

Cildiniz çok yağlı ise bu maskeyi haftada 2 kez de uygulayabilirsiniz. Maske sonrası ferahlayan cildiniz ile günün keyfini çıkarabilirsiniz.

3. YUMURTA MASKESİ İLE TERTEMİZ CİLT!

Siyah noktalardan kurtulmak için yumurta maskesi harika bir çözüm.