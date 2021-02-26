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Yağlı ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buhur ve sardunya yağı gözenekleri tıkamadan...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Uçucu yağlar, çiçeklerden, yapraklardan ve tohumlardan yapılan bitki özleridir. Bazılarının belirli cilt durumlarını tedavi edebilen özellikleri olabilir. Bugün size yağlı ciltler için kullanılabilecek uçucu yağlardan bahsedeceğiz.

Yağlı cilt için yağ kullanmak biraz tuhaf gelebilir ancak bazı uçucu yağlar cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek istenilen cilt tipine ulaşılmasını sağlayabilir.

Yağlı ciltlerin en büyük problemi aşırı sebum üretimidir. Sebum, vücudun dış katmanlarını korur. Fakat yağlı ciltlerde daha fazla artış gösterir. Ayrıca yağlı ciltler aşırı gözeneklidir.

Aromaterapi prensibi, bu gözenekleri sıkıştırmak ve sebum üretimini dengelemek üzerine olur. Bazı yağlı ciltlerde de akne problemleri olabilir. Bunlara bağlı olarak değişik karışımlar yapılabilir.

Jojoba yağı çok ince yapılı ve cilt tarafından çabucak emilen bir yağdır. Bunun içerisine konulan lavanta sebum üretimini baskılar, parlamayı giderir. Küçük miktarlarda nane, limon, bergamot gibi turunçgiller yağları da, yağlı ciltlerin tedavisinde aromatik karışımların içerisine eklenebilir.

BU YAĞLAR CİLDİ YAĞLANDIRMIYOR YAĞDAN ARINDIRIYOR!

Yağlar aynı zamanda ağrıyı iyileştirmek, korumak ve nemlendirmek için vitaminler, amino asitler ve antioksidanlarla doludur. Ve hayır, gözeneklerini tıkamayacaklar ve seni daha da yağlı hale getirmeyecekler.

ADAÇAYI YAĞI

Linalil asetat ve geranil gibi aktif bileşikler içeren misk adaçayı , fazla sebumu kontrol etmek için bir uçucu yağ olarak bilinir . Adaçayı ayrıca akneyi kontrol etmeye ve ciltte kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

BİBERİYE

Biberiye yağı , anti-enflamatuar, uyarıcı ve analjezik özellikleriyle bilinir. Temel bileşenleri, fazla sebumu uzak tutmaya yardımcı olabilir. Aslında araştırmacılar , hem yağlı saçlara hem de kepeklere yardımcı olabileceğini ve hatta saç büyümesini uyarabileceğini belirtmişlerdir.

BUHUR

Cilt bakımında tütsü araştırması eksik olmasına rağmen, buhur yağı yaşlanan cilt için lipit sağlarken yağlı ve akneye eğilimli cildi hafifletmeye yardımcı olabileceği söyleniyor.

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JOJOBA YAĞI

Jojoba Yağı son derece hafiftir ve moleküler yapıda kendi doğal sebumumuza en yakın olanıdır. Yağlı ciltler için mükemmel bir taşıyıcı yağdır. Cildi kendi yağlarının aşırı üretimini durdurması için kandırır.

ALOE VERA YAĞI

İyileştirici ve sakinleştirici aloe vera yağı kızarıklık ve iltihaplanmayı azaltır ve cildi serinletir. böylece cildi aktif olarak onarır.

SARDUNYA YAĞI

Alkali özellikleriyle sardunyanın cilt yağlarını dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Bu tür bir alkalinite, sardunyayı sabunlara önemli bir katkı yapar ve hidrasyon seviyelerini düşürmede yardımcı olur.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ YAĞI

Portakal çiçeği yağı, sitral içeren başka bir uçucu yağdır. Cildinizi kurutmadan sebumun dengelenmesine yardımcı olabilir.

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PAÇULİ YAĞI

Antiinflamatuar, antiseptik ve sıkılaştırıcıdır. Bu nedenle açık gözenekleri sıkılaştırmaya, akneye neden olan bakterileri yok etmeye ve iltihaplı lekeleri yatıştırmaya yardımcı olacaktır.

*ÖNEMLİ NOT: Seyreltilmemiş yağ kullanmak ciltte tahrişe veya iltihaplanmaya neden olabilir. Hangi yağın cildinize uygun olduğunu öğrenmek için mutlaka dermatoloğa danışmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı,
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