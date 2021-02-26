Yağlı ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buhur ve sardunya yağı gözenekleri tıkamadan...

Yağlı cilt için yağ kullanmak biraz tuhaf gelebilir ancak bazı uçucu yağlar cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek istenilen cilt tipine ulaşılmasını sağlayabilir. Yağlı ciltlerin en büyük problemi aşırı sebum üretimidir. Sebum, vücudun dış katmanlarını korur. Fakat yağlı ciltlerde daha fazla artış gösterir. Ayrıca yağlı ciltler aşırı gözeneklidir. Aromaterapi prensibi, bu gözenekleri sıkıştırmak ve sebum üretimini dengelemek üzerine olur. Bazı yağlı ciltlerde de akne problemleri olabilir. Bunlara bağlı olarak değişik karışımlar yapılabilir. Jojoba yağı çok ince yapılı ve cilt tarafından çabucak emilen bir yağdır. Bunun içerisine konulan lavanta sebum üretimini baskılar, parlamayı giderir. Küçük miktarlarda nane, limon, bergamot gibi turunçgiller yağları da, yağlı ciltlerin tedavisinde aromatik karışımların içerisine eklenebilir. BU YAĞLAR CİLDİ YAĞLANDIRMIYOR YAĞDAN ARINDIRIYOR! Yağlar aynı zamanda ağrıyı iyileştirmek, korumak ve nemlendirmek için vitaminler, amino asitler ve antioksidanlarla doludur. Ve hayır, gözeneklerini tıkamayacaklar ve seni daha da yağlı hale getirmeyecekler.

ADAÇAYI YAĞI Linalil asetat ve geranil gibi aktif bileşikler içeren misk adaçayı , fazla sebumu kontrol etmek için bir uçucu yağ olarak bilinir . Adaçayı ayrıca akneyi kontrol etmeye ve ciltte kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. BİBERİYE Biberiye yağı , anti-enflamatuar, uyarıcı ve analjezik özellikleriyle bilinir. Temel bileşenleri, fazla sebumu uzak tutmaya yardımcı olabilir. Aslında araştırmacılar , hem yağlı saçlara hem de kepeklere yardımcı olabileceğini ve hatta saç büyümesini uyarabileceğini belirtmişlerdir. BUHUR Cilt bakımında tütsü araştırması eksik olmasına rağmen, buhur yağı yaşlanan cilt için lipit sağlarken yağlı ve akneye eğilimli cildi hafifletmeye yardımcı olabileceği söyleniyor. JOJOBA YAĞI Jojoba Yağı son derece hafiftir ve moleküler yapıda kendi doğal sebumumuza en yakın olanıdır. Yağlı ciltler için mükemmel bir taşıyıcı yağdır. Cildi kendi yağlarının aşırı üretimini durdurması için kandırır. ALOE VERA YAĞI İyileştirici ve sakinleştirici aloe vera yağı kızarıklık ve iltihaplanmayı azaltır ve cildi serinletir. böylece cildi aktif olarak onarır.