Yağlı saçları anında temiz ve hacimli gösteren doğal kuru şampuan yapımı

Yağlı saçlar bakımsız görünmeye sebep oluyor. Saçınızı her gün yıkamak istemiyorsanız ve acil olarak bir yere yetişmeniz gerekiyorsa kuru şampuanlar vazgeçilmez oluyor. Ancak artan kuru şampuan fiyatları ve kimyasal içerikler birçok kişinin bu şampuanları tercih etmemesini sağlıyor. TikTok'ta evde kuru şampuan yapan bir kadın doğal şampuan için kullandığı malzemeleri gösterdi.

Olivia Shaffer, yağlı saçları temiz ve hacimli göstermek için 2 yemek kaşığı ararot tozu ve yarım yemek kaşığı kakao tozu kullandı. Ararot tozu olmayanlar alternatif olarak mısır nişastası da kullanabilirler. Olivia, malzemeleri karıştırdıktan sonra küçük bir kaba koydu ve eski bir makyaj fırçası kullanarak saçlarının köklerine uyguladı.

Olivia, toksik maddeler içermeyen doğal kuru şampuanın saçınızı tertemiz gösterdiğini belirtti. Ve siyah saçlarınız varsa, 2 yemek kaşığı kömür tozu ve yarım yemek kaşığı ararot tozu karıştırmanızı önerdi.





DENEYENLER BU YÖNTEMİN ETKİLERİNE ŞAŞIRDI

Bu doğal şampuanı deneyen kişiler "Denedim ve takıntılıyım! Normal eczane kuru şampuanı ciğerlerimi çok rahatsız ediyor ama bu harika çalışıyor, bu tarifi paylaştığınız için teşekkür ederim.", "Aman Tanrım bayıldım! Cidden oradaki tüm kuru şampuanlardan daha iyi çalışıyor.", "Bunu yaptım, ÇOK iyi çalışıyor! Şaşırdım" yorumlarını yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise kendi kullandığı kuru şampuanın formülünü verdi. "Kabartma tozu ve kakao tozu kullanıyorum ve asla geri dönmeyeceğim."







