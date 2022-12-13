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Yağlı saçlarını yıkamaya üşendiğinde yaptığı yöntemi paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü

13.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçın görünüşü tüm görünümün değişmesine neden oluyor. Kuru saçlar gibi yağlı saçlar da istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Yağlı saçlar pis ve bakımsız bir izlenim yaratıyor. Aceleniz olduğunda saçlarınızı yıkamaya üşeniyor ama yağlı saçla dışarı çıkmak istemiyorsanız TikTok hesabı üzerinden saçlarını temiz gösterme hilesini gösteren kadının tüyosunu deneyebilirsiniz.

Yağlı saçlarını yıkamaya üşendiğinde yaptığı yöntemi paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü

Saç yıkama rutini bozulduğunda, saç bakım malzemeleri değiştirildiğinde saçlar çok daha hızlı yağlanabiliyor. Akşam yıkadığınız saçın sabaha yağlandığını görüyorsanız bu durum oldukça can sıkıcı olabiliyor. Yağlı saçı yıkamadan temiz gösterebilmek için pudra ve kuru şampuan gibi ürünler bulunuyor. Ancak bu ürünler her saçta etkili sonuçlara sağlayamayabiliyor.

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TikTok hesabında yağlı saçlarını yıkamaya üşendiğinde saçlarını temiz göstermek için uyguladığı yöntemi paylaşan Quinty'nin saç hilesi tartışma yarattı. Paylaştığı videoda saçının sadece ön kısmında küçük bir tutamını yıkayarak bu tutama fön çektiğini gösteren Quinty, "Saçlarınız yağlı olduğunda ve hepsini yıkamak için zamanınız olmadığında" dedi.

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Binlerce kişinin izlediği video bazı kişiler tarafından dahice bulunsa da bir sosyal medya kullanıcısı şöyle dedi: "Ön kısmı yıkamak için vaktiniz varsa, geri kalanı için de vaktiniz vardır." Başka bir yorumcu şöyle dedi: "Sadece hepsini yıkamak tam anlamıyla daha az zaman alır." Başka bir kullanıcı ise bu taktiği sıklıkla uyguladığını ve hayatını kolaylaştırdığını paylaştı.

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