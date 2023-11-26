Yağmurlu havada gelen siparişe kuryenin isyanı: "Yüzerek geliyorum, yüzerek!"

Şiddetli fırtına ve sağanak birçok şehirde olumsuz etkiler yarattı. Bazı sokakları sel basmasına rağmen kuryeler siparişleri yetiştirmek için çalıştı.

KURYE İSYAN ETTİ!

Yağmurlu havada gelen siparişe bir motorlu kurye böyle isyan etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sokaklar sular içerisindeyken yola çıkan bir kurye ise sinirlerine hakim olamadı ve o anları kaydetti.

"YÜZEREK GELİYORUM YÜZEREK"

“Siparişim nerede kaldı diyor hala, yüzerek geliyorum yüzerek!” şeklinde derdini anlatmaya çalışan kuryeye kimi sosyal medyadan destek verdi kimi ise bu işi kendisinin seçtiğini söyleyerek kuryenin isyanını yersiz bulduğunu dile getirdi.

Kimi de 'Kurye haklı gibi görünsede suçlu olan siparişi veren değil. Bu havada araba yerine motorla gönderen iş yerinde' diyerek iş yeri sahibini suçladı.







